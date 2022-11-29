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Ильяс Хамзин: «Чимаев в стойке — бык тупой, прет вперед. Его чуть обучить надо»

Спарринг-партнер Петра Яна Хамзин поделился мнением о Чимаеве
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Боец RCC и спарринг-партнер Петра Яна Ильяс Хамзин (11-2) в интервью YouTube-каналу «Boxing TV» поделился мнением о суперзвезде UFC Хамзате Чимаеве (11-0).

— Хамзат Чимаев реально такой, в хорошем смысле, ублюдок, который прям типа разнесет UFC?

— Сильно неадекватный.

— В чем проявляется?

— Неадекватность? Ну в тренировках, с ним, в натуре, выходишь и дерешься. Чисто подраться, «Волки до конца идут». Два раза я с ним работал. В стойке, я тебе скажу, он не так сильно обучен. Борьба, да, хорошая. Я сам не борец, это мой слабый аспект. В ударке он меня ничем не удивил. В стойке мне легко с ним было. Сейчас всем интересен бой Хамзата и Шавката, я работал и с Шавкатом и с Хамзатом, и скажу, мне с Шавкатом было тяжелее работать по ММА. Мы же в ММА стояли, с Шавкатом мне было посложнее стоять.

Вот, смотри, у Хамзата был бой с грэпплером, чемпионом мира, Бернсом. Ну... нормально он с ним подрался, видел, какой у него характер? Он после первого раунда так-то устал. Но два-три раунда шел вперед, бил-бил. Просто его чуть обучить надо. Грубо говоря, он бык тупой, прет, понимаешь? А если его обучить чуть, сильный боец будет. Чисто идет, дерется.

10 сентября Чимаев задушил Кевина Холланда в 1-м раунде на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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