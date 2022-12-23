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ММА

Сегодня, 20:10

Сын Кадырова — о победе в дебютном поединке: «Честно говоря, ничего не помню»

Алина Савинова
Эли Кадыров.
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Российский боец Эли Кадыров, сын президента Чечни Рамзана Кадырова, поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в ММА.

«Все прошло отлично, очень рад, отличный тренировочный лагерь. Готовился в Дубае с братьями, спасибо всем.

Честно говоря, ничего не помню, но после первого нокдауна подумал, что поединок завершится в первом раунде. Я был очень заряжен", — сказал Кадыров после боя.

16-летний боец техническим нокаутом победил Ислама Акбарова на турнире АСА 150 в Москве, который прошел сегодня, 23 декабря.

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Сын Кадырова поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в карьере в ММА

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