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Сегодня, 15:26

Сын Рамзана Кадырова проведет бой на турнире ACA в Москве

Виталий Косик
Корреспондент
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Эли Кадыров, дебютирует в ММА на юбилейном турнире ACA 150. Его соперником по 3-раундовому бою станет Ислам Акбаров, сообщает пресс-служба ассоциации.

Главным противостоянием станет полуфинал Артем Резников — Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В со-главном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

150-й турнир лиги ACA пройдет 23 декабря в Москве на «ЦСКА Арена».

Рамзан Кадыров
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