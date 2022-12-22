Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:12

Sports Illustrated назвал 5 лучших боев 2022 года в UFC

Давид Хачатрян
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated назвал пять лучших, «возмутительно зрелищных» боев года в UFC.

Боем года признан поединок Гловера Тейшейры (33-8) и Иржи Прохазки (29-3) на UFC 275. Победа Тейшейры, по судейским карточкам, была у него в кармане. Однако за 28 секунд до конца боя бразилец впервые в карьере проиграл удушающим приемом.

Ниже представлены топ-5 боев года в UFC по версии Sports Illustrated.

5. Мэтт Шнелл — Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США);
4. Сирил Ган — Тай Туиваса (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);
3. Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);
2. Майкл Чендлер — Дастин Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);
1. Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур).

UFC
0
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сын Рамзана Кадырова проведет бой в турнире ACA в Москве

Сапогов: «Пираев не хочет со мной драться, потому что понимает, что может проиграть»