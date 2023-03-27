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Сегодня, 14:45

Тарасов считает, что Дацик одержит победу над Джонсоном

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Артем Тарасов считает, что Вячеслав Дацик одержит победу над американцем Кевином Джонсоном в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что Джонсон будет не исключением и таким же образом проиграет Вячеславу Дацику... Я думаю, что победа Дацика будет достаточно легкой и он ее одержит. Наверное, во втором раунде», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет на арене «Динамо» в Москве. Трансляцию самого тяжелого турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1088447-boets-mma-tarasov-sprognoziroval-pobedu-datsika-v-boiu-protiv-dzhonsona
Артем Тарасов
Вячеслав Дацик
ММА
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