Тренер Гана хочет увидеть бой Сирила с Сергеем Павловичем в сентябре

Фернан Лопес, главный тренер первого номера рейтинга в тяжелом весе Сирила Гана (11-2), заявил, что французский боец готов вернуться в октагон в сентябре в бою против россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Сергей Павлович — хороший вариант для возвращения в сентябре», — сказал Лопес в интервью MiddleEasy.

Джон Джонс (27-1) победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.