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ММА

Сегодня, 13:21

Трояновский считает, что Ершов способен победить Емельяненко

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боксер Эдуард Трояновский считает, что боец поп-ММА и блогер Евгений Ершов вполне способен одолеть Александра Емельяненко.

«Есть все шансы у нашего российского блогера с Александром Емельяненко. Все зависит от того, в какой форме Александр подойдет к бою. Если в подобающей форме — блогеру ничего не светит. Если он будет не в лучшей форме — то легко может проиграть», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

В главном бою очередного турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1102234-troianovskii-zaiavil-chto-ershov-sposoben-pobedit-emelianenko
Александр Емельяненко
Эдуард Трояновский
ММА
0
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