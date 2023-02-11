Тухугов провалил взвешивание перед боем на UFC 284, бойца оштрафовали на 30 процентов от гонорара

Российский боец Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком с бразильцем Элвесом Бреннером на турнире UFC 284.

Бой должен был пройти в легкой весовой категории (до 70,3 кг). При первом взвешивании Тухугов превысил вес в 1 кг, а при втором — на 600 грамм. При этом Бреннер уложился в лимит.

Несмотря на это, поединок состоится, однако Тухугов будет оштрафован на 30 процентов от суммы своего гонорара. Предыдущий бой россиянина против бразильца Лукаса Алмейды отменили из-за того, что Тухугов не смог уложиться в вес. Поединок должен был состояться в октябре 2022 года на турнире UFC 280.

Турнир UFC 284 пройдет в Перте (Австралия) 12 февраля. Поединок Тухугова и Бреннера пройдет в предварительном карде. Главным событием UFC 284 станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за титул чемпиона в легком весе.