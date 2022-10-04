Турнир ACA 146: результаты всех боев вечера

Сегодня, 22:32
4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 146, приуроченный ко дню города.
В главном событии вечера россиянин Саламу Абдурахманов победил бразильца Рене Пессоа единогласным решением судей.
В со-главном событии вечера экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов победил Гаджимурада Хирамагомедова единогласным решением судей.
Остальные результаты:
Хусейн Халиев победил Станислава Власенко единогласным решением судей.
Абдул-Рахман Дудаев победил Элисмара Лиму техническом нокаутом (1 раунд, 00:28).
Рустам Керимов победил Карлоса Спартаса единогласным решением судей.
Ахмед Балкизов победил Джихада Юнусова единогласным решением судей.
Расул Албасханов победил Алмазбека Надирова удушающим приемом (1 раунд, 03:00).
Лом-Али Нальгиев победил Алейна Илунгу единогласным решением судей.
Махарбек Каргинов победил Дэниеля Жубилео единогласным решением судей.