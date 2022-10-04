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Сегодня, 22:32

Турнир ACA 146: результаты всех боев вечера

Иван Шитик
Корреспондент

4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 146, приуроченный ко дню города.

В главном событии вечера россиянин Саламу Абдурахманов победил бразильца Рене Пессоа единогласным решением судей.

В со-главном событии вечера экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов победил Гаджимурада Хирамагомедова единогласным решением судей.

Остальные результаты:

Хусейн Халиев победил Станислава Власенко единогласным решением судей.

Абдул-Рахман Дудаев победил Элисмара Лиму техническом нокаутом (1 раунд, 00:28).

Рустам Керимов победил Карлоса Спартаса единогласным решением судей.

Ахмед Балкизов победил Джихада Юнусова единогласным решением судей.

Расул Албасханов победил Алмазбека Надирова удушающим приемом (1 раунд, 03:00).

Лом-Али Нальгиев победил Алейна Илунгу единогласным решением судей.

Махарбек Каргинов победил Дэниеля Жубилео единогласным решением судей.

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