Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:07

Магомед Анкалаев может провести бой с Яном Блаховичем 10 декабря

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец UFC Магомед Анкалаев близок к подписанию контракта нс бой с поляком Яном Блаховичем, поединок может состояться 11 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 282. Об этом Анкалаев сообщил журналистам на турнире АС 146 в Грозном.

«Вчера получил новость, что мне подтвердили бой с Яном Блаховичем, — сказал Анкалаев. — Контракт не подписан, но условно мы дали согласие на 11 декабря (11 декабря — по российскому времени, 10 декабря — по американскому. — Прим. «СЭ»)».

Анкалаев выступает в полутяжелом весе и одержал девять побед подряд в UFC. Бой с Блаховичем, если состоится, станет претендентским.

Магомед Анкалаев
0
Читайте также
Игра за Канаду, превосходство над Ягром. Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Менеджер Чимаева опроверг слухи о проблемах бойца с передвижением