Магомед Анкалаев может провести бой с Яном Блаховичем 10 декабря

Российский боец UFC Магомед Анкалаев близок к подписанию контракта нс бой с поляком Яном Блаховичем, поединок может состояться 11 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 282. Об этом Анкалаев сообщил журналистам на турнире АС 146 в Грозном.

«Вчера получил новость, что мне подтвердили бой с Яном Блаховичем, — сказал Анкалаев. — Контракт не подписан, но условно мы дали согласие на 11 декабря (11 декабря — по российскому времени, 10 декабря — по американскому. — Прим. «СЭ»)».

Анкалаев выступает в полутяжелом весе и одержал девять побед подряд в UFC. Бой с Блаховичем, если состоится, станет претендентским.