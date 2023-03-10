Волков — Романов: прогноз на бой UFC Fight Night 221 — кто победит и как выиграет поединок

В ночь на 12 марта на арене The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В соглавном бою в тяжелом весе подерутся россиянин Александр Волков и молдавский боец Александр Романов.

Основной кард начнется около 02.00 по московскому времени.

Всего в ММА на счету 34-летнего Волкова 45 боев — 35 побед (23 нокаутом) и 10 поражений. У 32-летнего Романова — 16 побед (5 нокаутом) при одном поражении.

Боец полутяжелого веса Никита Крылов сделал прогноз на бой Волкова с Романовым.

«Насколько Романов может доставить Волкову неудобства? Думаю, что может, потому что у него отличная борцовская база. Он очень крепкий и здорово переводит. При этом может и в стойке подраться. Последний бой у него получился невнятным, и он потерпел первое поражение, поэтому, мне кажется, к этому бою он должен быть еще больше мотивирован. Но Волков — жесткий топовый спортсмен, способный победить любого», — цитирует Крылова ММА.Metaratings.ru.

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко считает, что в этом бою нет фаворита.

«Выиграет тот, кто выберет более грамотный план. Волков будет действовать с дистанции, расстреливать, двигаться, не подпускать к борьбе. Романов будет искать ключи к победе в борьбе. Очень интересный бой, в котором нет фаворита. Этот бой Волкову ничего не даст, потому как он выше в рейтинге, Романов намного ниже. Романову поединок выгоднее. Он может подняться в рейтинге и со временем претендовать на титул», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец», сайт matchtv.ru и платформа UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.