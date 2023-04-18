Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:03

Роберт Уиттакер: «Я больше не приму бой с Пауло Костой»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) подтвердил, что больше не намерен соглашаться на бой с Пауло Костой (14-2).

«Я был очень расстроен тем, что Коста решил поиграть в игры, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Я больше не приму бой с ним, потому что мы должны были подраться дважды. Он дважды отказался, и это хреново. Мне приходится проводить целый лагерь, тратить деньги и все такое, чтобы он в конце концов слился. Он делает это уже второй раз. Я хочу бой, который обязательно состоится. Мне нужны гарантии».

Коста должен был подраться с Уиттакером 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.

0
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер не планирует драться с Чимаевым: «Его нет в рейтинге»

Волкановски: «Я сказал Холлоуэю: «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»