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8 мая, 23:59

Василевский: «Карьера Саши Емельяненко закончена, неважно, есть у него менеджер или нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский заявил, что прекращение сотрудничества бойца Александра Емельяненко с менеджером Никитой Бурчаком не повлияет на его спортивную карьеру.

«У него в последнее время карьера больше в медиа строится. Ведет активно соцсети, появляется на мероприятиях. На мой взгляд, его бойцовская карьера уже закончилась. Куда она может пойти, если ее нет? И неважно, есть у него менеджер или нет. Саша может развиваться в чем-то другом, если оставил свои пагубные привычки. Он — творческий человек. Но как боец он давно закончился», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Никита Бурчак сотрудничал с Александром Емельяненко около трех лет. С Иваном Емельяненко он проработал ровно год.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
ММА
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