Слипенко: «Бой с Романовым ничего не даст Волкову»

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка Александра Волкова и Александра Романова на UFC Fight Night 221.

«Выиграет тот, кто выберет более грамотный план. Волков будет действовать с дистанции, расстреливать, двигаться, не подпускать к борьбе. Романов будет искать ключи к победе в борьбе. Очень интересный бой, в котором нет фаворита. Этот бой Волкову ничего не даст, потому как он выше в рейтинге, Романов намного ниже. Романову поединок выгоднее. Он может подняться в рейтинге и со временем претендовать на титул», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Встреча спортсменов пройдет 11 марта на турнире UFC Fight Night 221.

34-летний Волков провел 45 боев, где одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.

32-летний Романов провел 17 боев, 16 из них выиграл и один раз потерпел поражение.