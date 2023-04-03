Владелец UFC близок к покупке ведущей рестлинг-компании WWE

Компания Endeavor, которой принадлежит UFC, находится на завершающем этапе переговоров о покупке ведущей рестлинг-лиги в мире WWE. Сделка может быть заключена уже в ближайшие дни, пишет CNBC.

Сделка фактически положит конец десятилетиями существовавшему статусу WWE как семейного бизнеса. Отец Макмэна основал WWE в середине 20-го века. Макмэн купил компанию у своего отца в 1982 году. С тех пор компания превратилась в глобальный феномен, породив таких звезд, как Халк Хоган, Дуэйн «Скала» Джонсон, Дэйв Батиста и Джон Сина.

Летом Макмэн объявил об уходе с поста президента после новостей об интимных связях с рестлершами. Сообщалось, что за последние 16 лет он потратил около 12 миллионов долларов за молчание сотрудниц компании.

В настоящее время в WWE выступают бывшие чемпионы UFC Ронда Роузи и Брок Леснар.