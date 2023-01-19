Жена Емельяненко рассказала о свиданиях с мужем в исправительной колонии: «Ужас ужасный»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина вспомнила, как ездила в колонию на свидания к мужу, осужденному по обвинению в изнасиловании.

— Почему, когда вы расписывались в первый раз, то делали это в СИЗО? Нельзя было дождаться, пока Саша выйдет?

— Регистрация требовалась для того, чтобы я могла приезжать на свидания.

— А просто человек с улицы не может?

— Ага, не может.

— Вот оно что.

— Вот и решили, что распишемся, чтобы могла ездить в колонию.

— Регулярно навещала Сашу?

— Уже не помню нюансов, там разрешается один раз за определенный период — за два месяца, кажется. Но как только можно было — ездила. Вот это ужас.

— Во-первых, расскажи, в чем он заключается, а во-вторых, можно ли заниматься сексом на свидании?

— Если оно однодневное или трехдневное, то у вас а-ля целый номер. Только такой старенький, плохенький, как в придорожном мотеле. Соответственно, делаете там что хотите.

— Ты так и приезжала — на день, на три?

— Да.

— Какие воспоминания?

— Ужас ужасный. Здание выглядит как общага: коридор, огромная общая комната с телевизором и диванами. На первом этаже кухня, на которой готовят все. Общие туалет и душ. И пять — десять комнат. Соответственно, перед поездкой приходилось набивать в машину одеяло, подушки, белье, сковородки. Все это очень сложно и не сильно романтично.

— Тебе на тот момент было...

— 26 лет, наверное.

— У тебя не возникала мысль: «Зачем мне все это?»

— Тогда — нет.

— А когда?

— Сейчас. (Смеется) Кажется, что меня теперь надо всю жизнь на руках носить — за то, что я такая жена декабриста. А тогда то, что делала, казалось вполне естественным.

— И сколько ты так моталась?

— Два года где-то. Не надо так на меня смотреть, я понимаю, что не сильно адекватная. (Смеется)

— Получается, что ты очень сильно любила и любишь своего мужа. Просто пойми, почему я так докапываюсь до тебя: для того чтобы так пожертвовать своей молодостью, нужно очень сильно любить человека.

— Вот такая любовь.

— Да, просто безумная. При этом вы все равно еще раз развелись.

— Потому что мужчины — неблагодарные, они никогда не оценят ваши жертвы. (Смеется)

— А зачем тогда второй раз было выходить за него замуж?

— Он исправился. На самом деле, мы развелись тогда потому, что были глупые. Не покопались в собственных отношениях и решили пойти по легкому пути.