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Корешков назвал сильные стороны Ямаучи перед боем на турнире PFL 6

Руслан Минаев
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал предстоящий бой в лиге PFL с бразильцем японского происхождения Гоити Ямаучи.

Поединок состоится 28 июня на турнире PFL 6 в Сью-Фоллс (США).

«Это достаточно неудобный соперник, который хорошо борется в партере и использует любую попытку, чтобы завязаться. Ему не важно, получится у него бросить или накроют его, он будет работать со всех позиций в борьбе. Я понимаю, что мне для выхода в плей-офф нужна досрочная победа, и я сделаю все возможное, все, что в моих силах для этого», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 5 поражений за карьеру.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Корешков
ММА
0
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