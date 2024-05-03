Корешков назвал сильные стороны Ямаучи перед боем на турнире PFL 6

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал предстоящий бой в лиге PFL с бразильцем японского происхождения Гоити Ямаучи.

Поединок состоится 28 июня на турнире PFL 6 в Сью-Фоллс (США).

«Это достаточно неудобный соперник, который хорошо борется в партере и использует любую попытку, чтобы завязаться. Ему не важно, получится у него бросить или накроют его, он будет работать со всех позиций в борьбе. Я понимаю, что мне для выхода в плей-офф нужна досрочная победа, и я сделаю все возможное, все, что в моих силах для этого», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 5 поражений за карьеру.