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Сегодня, 05:23

Хамитов: «У меня есть несколько сценариев на бой с Шлеменко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал, что его мотивирует статус андердога в поединке с Александром Шлеменко на турнире RCC 19.

«Мне очень сильно хочется доказать всем, что они ошибались. Я прям представляю, как после боя беру микрофон и говорю: «Где вы все? Где ваши прогнозы? Почему вы замолчали?» Всем кажется, что я андердог, что выхожу за чеком — это дополнительно мотивирует. Какой бы не был чек, если ты проигрываешь — это поражение. А если хороший чек и победа, то хорошее лето обеспечено. Я настроен отдыхать все лето, мне хотелось бы провести их счастливым человеком, а не побитым и проигравшим, но с кучей денег. Я долго не тусовался, поэтому ради этих тусовок, ради этого настроения, ради теплого и хорошего лета я должен выиграть бой.

У меня есть несколько сценариев. Я отрабатывал очень хороший прием. Во время подготовки и просмотра боев Шлеменко мы заметили, что он всегда отдает спину, когда встает. Мы можем его поймать в этот момент. Подготовили разные сценарии, у нас есть несколько козырей, которые будем использовать», — цитирует «РБ Спорт» Хамитова.

Бой Шлеменко и Хамитова пройдет 11 мая на турнире RCC 19.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kuat-hamitov-ya-dolzhen-pobedit-shlemenko-radi-letnih-tusovok/
Александр Шлеменко
ММА
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