Северин победил Деревянко в главном бою на турнире RCC Hard 3

Боец на голых кулаках Александр Северин одержал победу над Александром Деревянко в главном событии турнира RCC Hard 3.

Поединок в категории до 95 кг прошел по формуле три раунда по две минуты. В третьем отрезке боец по прозвищу Север сумел отправить соперника в нокдаун и забрать победу единогласным решением судей.

Рекорд Северина по голым кулакам после этого поединка — семь побед и два поражения. У Деревянко — четыре победы и два поражения. Турнир RCC Hard 3 прошел Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 16 сентября.