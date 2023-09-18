Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 16:30

Шлеменко: «Мне нужен реванш с Иличем. В первом бою судья рано остановил»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) отреагировал на анонс его реванша с Александром Иличем (15-5).

«Этот бой нужен. Объясню почему: реально досадное поражение, произошедшее сразу же, — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC. — Да, можно сказать, что моргнул, можно сказать, не настроился, то есть вся подготовка прошла зря. И вдобавок, я считаю, что судья остановил бой рано. Все-таки я уже провел 80 профессиональных поединков, и мне нужно было дать возможность хотя бы чуть-чуть попробовать вернуться. Я не говорю, выиграл бы я тогда, восстановился бы, не восстановился. Мы этого не узнаем. Но мне должны были дать попробовать».

Также Шлеменко отметил, что будет готовиться к реваншу в родном Омске.

«Буду готовиться стандартно у себя в зале, в Омске, в школе «Шторм». Это наш стиль. Мы верим в себя. Мы верим в свои силы, мы верим, что можем готовиться к разным боям, различного уровня. И Омск нам всегда помогал и платил тем же», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

26 августа 2022-го Шлеменко проиграл Иличу на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Сербский боец менее чем за минуту сумел отправить россиянина в нокаут. Судья остановил бой на 21-й секунде первого раунда.

Реванш между бойцами состоится в декабре в лиге RCC.

Александр Шлеменко
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером
Тарасова заявила, что выбор программы Гуменника является личным делом фигуриста и его тренера
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Северин победил Деревянко в главном бою на турнире RCC Hard 3