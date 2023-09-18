Шлеменко: «Мне нужен реванш с Иличем. В первом бою судья рано остановил»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) отреагировал на анонс его реванша с Александром Иличем (15-5).

«Этот бой нужен. Объясню почему: реально досадное поражение, произошедшее сразу же, — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC. — Да, можно сказать, что моргнул, можно сказать, не настроился, то есть вся подготовка прошла зря. И вдобавок, я считаю, что судья остановил бой рано. Все-таки я уже провел 80 профессиональных поединков, и мне нужно было дать возможность хотя бы чуть-чуть попробовать вернуться. Я не говорю, выиграл бы я тогда, восстановился бы, не восстановился. Мы этого не узнаем. Но мне должны были дать попробовать».

Также Шлеменко отметил, что будет готовиться к реваншу в родном Омске.

«Буду готовиться стандартно у себя в зале, в Омске, в школе «Шторм». Это наш стиль. Мы верим в себя. Мы верим в свои силы, мы верим, что можем готовиться к разным боям, различного уровня. И Омск нам всегда помогал и платил тем же», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

26 августа 2022-го Шлеменко проиграл Иличу на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Сербский боец менее чем за минуту сумел отправить россиянина в нокаут. Судья остановил бой на 21-й секунде первого раунда.

Реванш между бойцами состоится в декабре в лиге RCC.