Штырков: «Бархударян — опасный «стоечник». Его боковые достойны внимания»

Российский боец MMA Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с Давидом Бархударяном.

Бой состоится 11 мая в Екатеринбурге и станет со-главным событием турнира RCC 19.

«Видел, что Давид собирается меня «досрочно удосрочить» своими боковыми. Дословно он написал, что от его боковых еще никто не уходил. Уходить не собираюсь. Буду принимать, проверим все удары. Дай Бог, чтобы мы оба подошли к бою без травм. Мне хочется подраться по правилам ММА, Давид — опасный «стоечник». Его боковые достойны внимания. Не стоит моргать, когда он их выбрасывает. Но меня били люди поздоровее и быстрее. Ничего нового Бархударян мне не предложит», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 35-летний Штырков одержал 22 победы и потерпел 2 поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. На счету 27-летнего Бархударяна 11 побед и 4 поражения.