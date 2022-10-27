Уродец, Сало и Узбекский Джон Джонс. Самые странные прозвища бойцов ММА

Одного из обладателей нелепого никнейма можно найти в Зале славы UFC

В ночь на 30 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Келвин Каттар встретится с Арнольдом Алленом. В прелимах Джозеф Холмс проведет бой с Джи Юн Паком. Холмс — обладатель одного из самых странных прозвищ среди действующих бойцов UFC. Американец выходит под никнеймом Уродец (Ugly man — англ.) — даже Брюс Баффер называет его так перед поединками. Но далеко не только Холмс решил выделиться глупым псевдонимом — в истории ММА таких бойцов было множество.

Джо Лозон — Джей Ло

Странное созвучие с тем, как мы привыкли называть Дженнифер Лопес. По словам бойца, прозвище закрепилось за ним в юности, оно ему не нравится, но он не видит смысла что-то менять. Когда Джо тренировался с Би Джей Пенном, экс-чемпион предлагал взять никнейм покруче, но не придумал ничего лучше, чем Жуткий, поэтому Лозон остановился на кличке, которую получил от друзей. «Мне не нравится прозвище Джей Ло, но я не собираюсь менять его на другое ужасное. Вы не можете сами выбрать себе псевдоним», — объяснял Лозон в интервью Bloody Elbow.

Джо Лозон. Фото Соцсети

Уэсли Коррейра — Капуста

Американец, который провел в UFC лишь три поединка, а когда-то бился с другим «гастрономическим» бойцом, Эриком Эшем Баттербином (butterbean — масляные бобы), тоже получил прозвище в детстве. Кто-то из окружения Уэсли решил, что будущий боец похож на популярные в то время игрушки — куклы Cabbage Patch Kids. От полного названия бренда осталось только одно слово, и изначальный смысл прозвища исчез. Теперь Коррейра — просто Капуста.

Дэнни Митчелл — Убийца Чизкейков

Англичанин сам придумал этот веселый псевдоним. На это его сподвигло взвешивание перед одним из поединков. В отличие от соперника, Митчелл без проблем уложился в вес — когда оппонент стоял на весах, Дэнни слопал кусок чизкейка у него на глазах.

Фрэнк Тригг — Блестящие Пальцы на Ногах

Этот парень выходил в клетку с Жоржем Сен-Пьером, Мэттом Серрой и Марком Хьюзом (их реванш внесен в Зал славы UFC), но прозвище получил наименее брутальное из возможных. Во время одного из поединков в Японии женщина из зала заметила, что у Тригга накрашены пальцы на ногах. «Мне нравится боец с блестящими пальцами!» — воскликнула она. Как рассказывал Тригг, это услышал его менеджер — так никнейм и прикрепился.

Фрэнк Тригг. Фото Соцсети

Лайл Бирбом — Модные Штаны

Бирбом получил прозвище Модные Штаны из-за необычных разноцветных и облегающих шорт, которые он надевал на поединки. Шорты Лайлу сшила мама — в тот момент американец шел с чистым рекордом 15-0 и уже бился в Strikeforce.

Луис Кане — Сало

К бразильцу Кане, как и ко многим другим бойцам, прозвище прицепилось еще в детстве. В возрасте девяти лет Кане был толстячком, за что его дразнили португальским словом banha, что означает сало. «В подростковом возрасте я начал тренироваться и перестал быть толстым, но даже при этом детское прозвище осталось, и теперь я уже не могу его изменить», — рассказывал Кане в интервью пресс-службе UFC.

Джефф Карран — Большая Лягушка

Американец получил прозвище Большая Лягушка около 10 лет назад во время разминки в школе БЖЖ Педро Зауэра. Два бразильца назвали его «большой лягушкой» на португальском языке, объяснив это тем, что он похож на амфибию, когда разминается. Кроме того, на спине у Джеффа набита татуировка древесной лягушки. Два этих факта никак не связаны, но новое прозвище прижилось.

Джефф Карран. Фото Соцсети

Рон Уотерман — H2O

Уотерман не слишком заморочился над прозвищем — за него все сделали родословная и супруга. «Ну, моя фамилия Уотерман, поняли? На самом деле, моя жена придумала эту идею», — приводит слова Рона MMA Underground.

Джефф Нэйдер — Страшный Никнейм

Но еще дальше пошел Джефф Нэйдер, который не стал выдумывать и оригинальничать. Зачем нужно жуткое прозвище, если можно просто делать вид, что оно у тебя есть? С таким страшным никнеймом Нэйдер не стал великим бойцом. Лучшее достижение американца — победа нокаутом в Bellator.

Шохрух Аскаров — Узбекский Джон Джонс

Джонс стал настолько культовой фигурой в ММА, что его имя бойцы берут в качестве прозвища. На фоне нескольких малоизвестных бразильцев, нарекших себя Джонами Джонсами, выделяется боец из российского промоушена Open FC Шохрух Аскаров, который немного модифицировал никнейм и добавил к нему прилагательное. Узбекский Джон Джонс звучит куда круче — с таким псевдонимом пояс придет сам!

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Евгений Орлов — Молекула Ада

И немного российского олдскула. В 2000-е центром профессиональных боев в Москве было казино «Арбат», где проходили поединки лиги Bars — правда, в основном по правилам тайбокса, а не ММА. Всем бойцам давались прозвища. Порой очень экстравагантные — Уролог, Гамми, Слеер, Бади, Ферзь, Адвокат Дьявола и так далее. Самое странное получил двухметровый Евгений Орлов — Молекула Ада.

Откуда оно взялось, Евгений рассказал «СЭ» в ноябре прошлого года: «Я приехал, мне предложили: «Хочешь подраться?» А у меня был спонсор, пивоваренный завод. У меня везде были лейблы с пивом, «С пивом по жизни» и так далее. Ну, я подумал — давайте буду Пиво, будет бой «Пиво против Удава». А потом мне говорят: «Жень, Пиво — не очень». Я сказал: «А мне нравится». Но люди продолжали: «Нет, тебе нужно что-то нормальное придумать». Я решил: «Придумайте что-нибудь, а я рассмотрю ваше предложение». Они и придумали Молекулу Ада. И потом, когда я уже уехал боксировать в Германию, Molecule from Hell пошло».