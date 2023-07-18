Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:00

Волкановски в цифрах — выиграл 20 раундов подряд в полулегком весе, самый старый и низкий чемпион

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Алекс Волкановски
Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Завоеватель.

8 июля Александр Волкановски забил Яира Родригеса на UFC 290 и продлил свое правление в полулегком весе еще на несколько исторических месяцев.

Австралиец по-прежнему не побежден в 145 фунтах, не хватает оппонентам по этой весовой мощи, универсальности и ума, чтобы наконец остановить его. В итоге — пятая защита пояса подряд и россыпь рекордов.

Их мы и собрали для нашей традиционной подборки.

***

Алекс Волкановски. Волкановски без проблем финишировал Родригеса. Австралиец снова хочет драться с Махачевым

Волкановски — самый низкорослый чемпион в истории полулегкого веса UFC

В эпоху, когда все бойцы стремительно укрупняются, побеждать с маленькими габаритами становится все тяжелее. Да, на бумаге у Волка неплохой размах рук для этой весовой (180 см), но в действительности это работает немного по-другому. Рост, длина ног, все это играет большое значение — можно иметь длинные руки, но, если ты маленький, тебе придется бить вверх, нагружать плечевой пояс и уставать быстрее. Если же говорить о длине ног, то рослый длинноногий боец с хорошим чувством дистанции может чувствовать себя в безопасности против маленького крепкого оппонента (если, конечно, у него еще есть защиты от борьбы).

А что касается укрупнения бойцов, то вот вам пример — 15 лет назад даже в полутяжелом весе редки были бойцы с ростом 193 см, их было всего два-три на весь дивизион. А сейчас в легком весе есть Джейлин Тернер со 191 см! Даже бантамвейты со 180 см уже стали обыденностью. Волкановски же дерется на категорию выше с ростом 168 см, он ниже предыдущего чемпиона Макса Холлоуэя на 12 см, ниже Жозе Альдо на 2 см и Конора Макгрегора — на 4.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев после боя. Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Пробивает возрастной потолок в истории своего дивизиона, никогда раньше не было 34-летнего чемпиона

Альдо стал чемпионом в 24 года, Холлоуэй - в 25, Макгрегор - в 27, Волкановски — в 31 и продолжает доминировать в 34. На наших глазах Волк мощно поднимает возрастной потолок этого дивизиона. Следующая цель — стать первым бойцом в истории легких весовых категорий UFC, кто победит в титульнике в возрасте 35 лет и старше против бойца моложе 35 лет.

Яир Родригес и Алекс Волкановски
Яир Родригес и Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports

Идет на серии в 20 выигранных раундов ПОДРЯД в полулегком весе

Последний раз Волк проигрывал раунд по судейским запискам в этом дивизионе — в июле 2020-го, второй раунд во втором бою против Холлоуэя. Ни один другой боец в текущем мужском ростере не выиграл столько раундов подряд в своей весовой (в UFC). У Ислама Махачева была отличная серия выигранных раундов, но Волкановски как раз ему ее оборвал. Не забываем, что австралиец никогда не проигрывал в этом весе, его рекорд тут — 16-0.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. «Мелкий парень может надрать тебе задницу». Реакция бойцов UFC на бой Махачева и Волкановски

Единственный боец, кто выиграл все раунды у Макса Холлоуэя в 5-раундовом бою и выиграл все раунды у Жозе Альдо в бою, который дошел до решения

Это огромный показатель класса. Никогда в жизни до боев с Волком у Холлоуэя не было 5-раундового боя, где бы он проиграл все раунды. И вот он получил 0-5 по раундам в третьем бою с Алексом, а Альдо получил 0-3. Даже в бою с Мерабом старый бразилец сумел забрать первый раунд по судейским запискам, а Волкановски он сделать ничего не смог.

Пожалуй, единственный боец в истории UFC, кто забрал пояс у доминирующего чемпиона, когда тот еще был на пике, и потом сам стал доминатором

Такое бывает крайне-крайне редко. Макгрегор сумел победить доминирующего Альдо, но не сумел закрепить успех и сам стать доминирующем чемпионом. Доминик Рейес сумел победить доминирующего Джона Джонса (если называть вещи своими именами), но развалился на части в следующем же поединке. Генри Сехудо победил доминирующего Деметриуса Джонсона, но стал ли он сам доминирующей величиной? Нет, он очень быстро ушел. По мне, доминирующий — это, во-первых, минимум 4 защиты пояса, во-вторых, манера побед, она должна быть подавляюще уверенной.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. «Волкановски не выиграл бы у Хабиба даже раунд». Разбираем бой Махачева с тренером Царукяна

Сен-Пьер победил Мэтта Хьюза, но был ли Хьюз еще на пике? Пожалуй, нет. Диллашоу забрал пояс у Барао, который шел на 30 победах подряд, но уже через два боя потерял пояс с Крузом. Гарбрандт победил Круза, который не проигрывал 9 лет, но тут же сдулся. Пожалуй, только Усман победил доминирующего Вудли и сам стал доминатором, но тому Вудли было 37 лет, большой ли у него оставался ресурс, вот в чем вопрос. Адесанья победил Уиттакера, который был на большой серии, но Уиттакер не был доминирующим ЧЕМПИОНОМ.

Перейра побил доминирующего Адесанью, но не удержал пояс. Уайдман разве что побил великого доминатора и провел три защиты пояса, но большой ли оставался ресурс у 37-летнего Паука? Эдгар побил доминирующего Пенна, но можно ли чемпионский путь Фрэнки назвать доминацией? Вряд ли, он еле выжил в боях с Мэйнардом. А вот Волкановски отобрал пояс у еще молодого, 28-летнего Холлоуэя, который шел на 13 победах в этом весе и совершенно точно находился на пике. Затем Алекс провел 5 защит и не дал Холлоуэю вернуть титул, хотя тот был в ударе, одержал ряд блестящих побед над сильными претендентами. Еще неделю назад я думал, что Волкановски тоже не без греха, потому что проиграл второй бой Максу, но вчера пересмотрел два раза этот бой и понял, что по раундовой системе совершенно точно он сохранил пояс заслуженно. Он выиграл 3 и 5 раунды и 4-й абсолютно точно не проиграл.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Тренер Сен-Пьера восхищается, как Волкановски встал из-под Махачева в 5-м раунде. «Впервые вижу такое в UFC»

Единственное, что очень интересно, — как бы сложился первый бой Макса и Волкановски, если бы у гавайца не было в тот год поединка с Порье... Я уверен, что тот бой забрал из Холлоуэя процентов пять жизненных сил, часть уверенности в себе. Помните, через какое-то время он даже перестанет спарринговать в кэмпах. И плюс в том же 2019-м Макс помимо Волка и Порье еще успел подраться с Эдгаром, это все лишняя сгонка и кэмп.

Почти наверняка Волкановски все равно победил бы Макса, и вот почему. Подумайте сами: более крупный Порье смог осилить гавайца с немалым трудом и только за счет того, что он просто мощнее и сильнее бьет в разменах на средней боксерский дистанции. А Волк переиграл Холлоуэя вчистую в стратегическом шедевре, работая с ним на всех участках боя.

Алекс Волкановски
UFC
ММА
0
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мне пишут: «Откажись от победы!» Эмоциональное интервью Виктории Дудаковой после дебюта в UFC