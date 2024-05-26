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Сегодня, 21:41

Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин на премии Герои РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 на премии WInline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. В голосовании 21-летний форвард опередил Максима Глушенкова («Локомотив»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Аббосбека Файзуллаева (ЦСКА), Ираклия Квеквескири («Факел»), Срджана Бабича («Спартак»), Александра Максименко («Спартак»), Матео Кассьерру («Зенит»), Евгения Латышонка («Балтика») и Джона Кордобу («Краснодар»)

В минувшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 30 матчей в РПЛ, забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее Тюкавин был признан лучшим нападающим сезона и автором лучшего гола сезона.

Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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