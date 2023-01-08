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Сегодня, 11:45

Казашка — главная красотка в дзюдо. Может побить кондуктора в маршрутке и там же бросить грубиянку через бедро

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Айгерим Абилкадирова.
Фото Соцсети
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Бой-красавица.

Айгерим Абилкадирова — первая и единственная в истории Казахстана чемпионка мира по грэпплингу. Дзюдоистка по базе — она занималась этим спортом с пяти лет, выиграла чемпионат Азии и 11 золотых медалей чемпионата Казахстана.

В 2016 году Айгерим серьезно травмировала колено на Кубке Европы, связки порвались так, что шансы на возвращение в спорт составляли всего 30 процентов. Тем не менее она смогла восстановиться и в следующем году дебютировала в новом для себя спорте, грэпплинге, а еще через год стала в нем чемпионкой мира.

Но казашка примечательна не только спортивными успехами. Будучи красивой и фигуристой девушкой, Айгерим удачно монетизирует свою внешность. Уже несколько лет она работает моделью, актрисой, в прошлом году снялась для журнала Playboy и стала амбассадором крупного букмекера.

Айгерим Абилкадирова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

То, что Казахстан — консервативная мусульманская страна и многим там откровенная фотосессия может не понравиться, девушку нисколько не смущает.

«Реакция на мою фотосессию [для Playboy] была неоднозначной, — вспоминала она в разговоре с «Вестями Спорта». — Кто-то писал мне негативные отзывы, а кто-то поддерживал. Мнения разделились примерно 50 на 50. Я лично считаю, что моя фотография не оскорбляет честь и достоинство граждан Казахстана.

На фоне других девушек из Казахстана, которые с легкостью везде выставляют свои обнаженные фотографии, моя фотография выглядит намного скромнее. Они выбрали именно меня, зная, что я никогда не снималась в стиле ню".

Смелые фотографии, кстати, Айгерим делает не только для Playboy, но и собственных соцсетей.

Айгерим Абилкадирова. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Айгерим Абилкадирова. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Айгерим Абилкадирова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Несмотря на хрупкий вид и отсутствие навыков в ударных боевых видах, Абилкадирова — девушка жесткая и не чурается уличных драк. Причем даже в таком специфическом месте, как маршрутка. Во время одной поездки она как-то запустила через бедро нахальную девушку, а в другой раз поколотила грубого кондуктора. Эти истории Айгерим рассказал YouTube-каналу «Вести Спорта».

***

— Твои приемы тебе когда-то пригождались в жизни?

- Да, пригодились. Использовала, когда с девчонкой подралась в маршрутке. (Смеется.) 14 лет мне было примерно, у меня была вторая операция, мне делали на колене операцию. И там, помните, по городу еще такие маршрутки ездили. Я сижу вот так на этом сиденье [у прохода], а это свободное [у окна]. И одна девчонка подошла ко мне, где-то лет 18-19 такая.

Говорит: «Подвинься!» — «Не буду я двигаться». — «Подвинься!» — «Садитесь, я не буду двигаться». — «Я тебе говорю подвинься, сикуха!» Я такая: «В смысле сикуха?» Я такая встала, она меня, короче, толкает, а там чуть было места, и я ее, короче, завалила, жамбаст («бедро» — с казахского) ей сделала (смеется) и давай ее бить, короче. (Смеется.) Кондуктор подбегает, меня, короче, держит, я ее кулаками, она такая лежит. (Смеется.) В принципе, они видели, что не я первая начала, ее, короче, выгнали с маршрутки, а меня оставили. Я дальше поехала. (Смеется.)

Айгерим Абилкадирова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

— Ты, короче, опасная девочка была.

- И сейчас опасная. В 16-17 лет, короче, тоже в маршрутке, я часто ездила на маршрутке, на тренировки, получается, езжу туда-сюда. И у меня был большой рюкзак, потому что кимоно весит где-то пять килограммов, еще и вещи надо с собой, в душ берешь какие-то вещи. Такой рюкзак был, большой. И кондуктор... короче, я захожу, там много людей, он меня толкает, берет за ручку рюкзака и толкает. Я такая, короче, падаю...

Встала, поднялась, такая димын («говорю» — с казахского): «Вы че делаете?» И он такой: «Сними свой рюкзак!» — «В смысле? Вы же видите, что я упала?!» И он такой: «Маган бары быр!» Мне все равно» — с казахского). И я потом его, короче... я че ему сделала... Я пнула его, кулаком и выбежала. (Смеется.) Убежала, короче. (Смеется.) Побила и убежала. (Смеется.) Я не люблю несправедливость просто.

— Какой твой идеал мужчины?

— Многие думают, что я спортсменка и мне нужен муж-спортсмен. На самом деле это не так. Для меня самое главное, чтобы в первую очередь была взаимная любовь у нас, чтобы он уважал меня и мою семью и чтобы он был простым. Для меня это не просто цитата, это мой стиль жизни: «Красота — в простоте». Я сама простая, и мои родители простые, и хочу, чтобы муж мой, Алла жазса («дай Бог» — с казахского), был простой. Если надо, я его защищу сама, так что не беспокойтесь. (Смеется.)

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