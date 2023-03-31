Бразильский чемпион UFC и австриец с тату на лице. Кто из бойцов ММА принял ислам

Все известные случаи, когда бойцы ММА решили стать мусульманами.

В действующем ростере UFC появился четвертый боец, который принял решение стать мусульманином, — это австралиец Джейк Мэттьюс. Рассказываем обо всех подобных случаях, происходивших в смешанных единоборствах.

Сергей Морозов

Сергей родился и вырос в казахстанском городе Актобе, а летом 2022-го стало известно, что он обратился в ислам. Как Морозов рассказал в интервью «СЭ», он пришел к этому решению со временем. Окружение Сергея преимущественно состоит из мусульман, которые поступками и словами сподвигли бойца сменить религию. Сергей отметил, что родителям принять его решение было непросто, потому что он ни с кем не советовался и никого не предупреждал.

«Для всех это был шаг неожиданный. Я же тоже был православный, в церковь ходил постоянно, на воскресные службы ходил. Было много вопросов, на которые не было ответов. В исламе сейчас, Аль-Хамду ли-Ллях, такого нет, все на место встало. Намного все прозрачнее стало, все ясно стало.

Любая религия — что они все преследовали? Они преследовали единобожие. Я тоже в христианстве думал на единобожие, что я никому не поклоняюсь, кроме Всевышнего. Но по факту это не так. Для кого-то это, может быть, будет шоком, для кого-то я, может быть, истину открою. В исламе ты поклоняешься только Всевышнему Аллаху. Каждый его по-своему называет: у нас так, а у нас так. Но любая религия преследует только единобожие. В исламе я нашел полностью единобожие. Религия ислам — она для размышляющих в первую очередь. Люди сопоставляют".

Кевин Ли

Американский боец стал мусульманином осенью 2021 года. А в начале 2023-го Ли подтвердил, что сменил религию: «Я принял ислам и действительно принял свое место в жизни как мусульманин. Я как бы вошел в братство... Общался со многими другими мусульманами, у меня установилась с ними связь. Я знаю Али Абдель-Азиза уже много лет. Мы вместе тренировались и всегда друг друга уважали», — рассказывал Ли ESPN.

При этом Ли полагает, что его путь к смене религии начался еще в 2018-м. «Это был момент, когда у меня впервые открылись глаза, — говорил Кевин на TheDeen Show TV. — Я дрался с Рафаэлем Дос Аньосом, и прямо перед боем в раздевалке... очень сложно объяснять такие вещи тем, кто не испытывал этого. Но у меня открылись глаза. Я выхожу в клетку, и вдруг во мне появляется какая-то безумная уверенность в себе, все как бы сошлось воедино.

Я проиграл в итоге бой, и это вызвало у меня много всякой путаницы в голове, я не мог понять, к чему были все эти ощущения в раздевалке, если я в итоге проиграл бой. Но с этого начался мой путь к тому, чтобы задуматься о том, в чем смысл и для чего все это. Я чувствую, что в тот вечер со мной заговорил Аллах. Мне потребовалось много времени, чтобы распознать этот голос. По-настоящему я ощутил присутствие Аллаха в 2020-м, после боя с Чарльзом Оливейрой".

Джейк Мэттьюс

Австралиец рассказал о смене религии в интервью Gorillanutra. «Религия — это важная часть... — сказал Мэттьюс. — Вещи вокруг нас — это еще не все, что может мотивировать, держать на правильном пути и дисциплинировать. Должно быть что-то еще, и для меня это установки в отношении этики и морали. И, очевидно, вера, что там существует что-то еще.

Фото Соцсети

История того, как я стал мусульманином, возможно, шокирует некоторых людей, но не меня. Я никогда не был по-настоящему вовлечен в другие религии. Ислам — необычная религия, которая сильно отделена от других. Я немного знал о христианстве, так что я начал изучать ислам и его историю, историю пророков. Я обнаружил, что это не просто религия, это установки по тому, как жить с моральной и этической точки зрения".

Алекс Перейра

Отношения чемпиона UFC в среднем весе с религией до сих пор не разъяснены до конца. В 2015 году появилось видео, на котором Алекс вслед за шейхом Халидом Такы Аль-Дином, директором Федерации мусульманских ассоциаций Бразилии, произносит шахаду, формулу единобожия, которая является главным условием принятия ислама. Такы Аль-Дин также сообщал, что Перейра решил принять ислам после прочитанных книг, которые получил от своего друга Хамзы.

Однако позже Перейра продолжал набивать татуировки, что считается грехом и запрещено в исламе, а также наряжался в национальный костюм своего родного индейского племени патаксо, которое относится к этнорелигиозной группе и не исповедует ни одной из устоявшихся религий. Сам Алекс никогда не рассказывал, какую религию исповедует.

Дуглас Рибейро

Бразильский боец в юношестве подавал надежды в футболе и даже выступал за «Гремио», но затем заинтересовался единоборствами. В 2022-м Рибейро переехал жить в Казахстан — сейчас он тренируется в зале DAR Team с Шавкатом Рахмоновым.

Фото Соцсети

В Казахстане Рибейро и принял ислам. Это случилось в марте 2023-го, о чем бразилец сообщил в соцсетях, прикрепив видео с шахадой: «Сегодня один из самых важных дней в моей жизни, когда я стал мусульманином по силе и милости божьей. Бог всегда был со мной и направлял мои шаги и путь всю мою жизнь. С тех пор как я прибыл в Казахстан, моя вера и связь с богом с каждым днем возрастает, и в моем сердце я открыл новый способ любить и жить достойно и чтить свою жизнь и свой дух».

Вильгельм Отт

40-летний австрийский боец (19-19-1 в ММА) с татуировками на лице принял ислам в 2020 году. По словам Отта, веру обрести ему помогла пандемия коронавируса: «Я долго об этом думал. Исламские ценности придали мне сил во время карантина. Я позволил себе попасть под политическое влияние. Но когда у меня были трудные времена, исламская вера дала мне необходимую силу», — писал он в соцсетях.

Вильгельм добавил, что принял ислам в присутствии друга, который подарил ему первый Коран: «О том, что я стал мусульманином, я хотел сказать только друзьям, но подумал, что об этом должны знать все. Не ожидал, что это сообщение привлечет столько внимания. Благодарю мусульманский мир за проявленный интерес. Всех вас люблю и говорю Машаллах».

Фото Соцсети

Через пару месяцев после принятия новой религии боец сообщил подписчикам о женитьбе. Супругой стала мусульманка — на фотографиях девушка облачена в хиджаб. Местная мусульманская организация подарила молодоженам путевку в малое паломничество.

Дмитрий Никульников

Все пять поединков в карьере (2-2-1) Никульников провел в лиге RCC. На дебютный бой в профессионалах Никульников выходил под нашид — традиционное мусульманское песнопение. После поединка Дмитрий дал интервью «Вестнику ММА» и рассказал об этом подробнее.

«Я еще три года назад принял ислам (в 16 лет. — Прим. «СЭ»), — сказал Никульников. — Я человек верующий. Я был христианином. Ближе к 16 годам я начал углубляться в религию, почему я ношу крест, кому я поклоняюсь. Начал изучать религии, изучал глубоко православие, потом дошел до ислама. Начал изучать ислам, и как раз в этот момент поехал готовиться в Дагестан.

Фото Соцсети

Я приехал в Дагестан, услышал азан (призыв к всеобщей молитве мусульман. — Прим. «СЭ»), увидел, как они относятся друг к другу, какое у них отношение между братьями, какие доброжелательные, отношение к старшим. Скромность, простота, чистота. Меня очень сильно это зацепило, так как там в одном ряду стоят и бедные, и богатые, и взрослые, и младшие. Это открытая, чистая религия. И так получилось, что я пришел в эту религию".

Эдуард Муравицкий

Белорусский боец выступал в Fight Nights и даже в Bellator, где провел один поединок. Муравицкий принял ислам еще в 2013 году. По словам Эдуарда, к исламу он пришел после того, как переехал в Москву. «Дрался за деньги в спортивном клубе «Аллигатор», — рассказывал Муравицкий в интервью сайту «Наша Нива». — Все было замечательно: жилье бесплатное, питание тоже, а за победу от 400 баксов платили. Из нас, бойцов, большинство было выходцами из южных республик России, мусульмане по вероисповеданию.

Поражали их единство, взаимовыручка, готовность всем коллективом прийти на помощь друг другу — среди славянских спортсменов такого единства никогда не видел. И мне стало интересно наблюдать за мусульманами: как они совершают намаз, молятся. Никто из них не ругался, не выпивал и не употреблял наркотики, поскольку это запрещает их вера. Это поражало!"

Фото Соцсети

При этом Муравицкий отмечал: со сменой религии он не отстранился от Беларуси. «Я сменил веру, а не родину. Впрочем, совершать намаз можно хоть в вышиванке — главное, чтобы одежда не была запятнана ни кровью, ни чем-то еще».