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Сегодня, 15:15

Хамзату Чимаеву — 29 лет! Всего за 6 боев в UFC он намолотил кучу рекордов

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Боец Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Промежуточные итоги в честь дня рождения.

Сегодня, 1 мая, исполняется 29 лет суперзвезде UFC Хамзату Чимаеву (12-0). Его карьера — первый за долгое время пример потрясающих медийных и спортивных позиций, которые были достигнуты в столь короткие сроки.

Чеченец пришел в UFC абсолютным ноунеймом, всего за 66 дней одержал три победы и сколотил многомиллионную аудиторию в соцсетях. Если вспомнить восхождение других суперзвезд, то их случаи все равно уступают по головокружительности чимаевскому. У Ронды Раузи была олимпийская медаль, и она успела засветиться в Strikeforce, Конора Макгрегора еще до UFC обсуждало пол-Ирландии, и он владел двумя поясами Cage Warriors, Брок Леснар был звездой еще в колледже и до прихода в UFC набрал огромную фан-базу в реслинге. А вот Чимаева не знал никто, кроме селекционеров, шведских ММА-журналистов и продвинутых болельщиков.

Боец Хамзат Чимаев.
из соцсетей UFC

Ультраагрессивный стиль, сочетание крупных габаритов со скоростью, мощная школа борьбы, врожденный нокаутирующий удар и дерзкая харизма позволили ему всего за два месяца совершить немыслимый карьерный скачок. Да, мы видели после Чимаева еще и пример Алекса Перейры, который спустя всего три боя дрался за пояс и стал чемпионом, но это совершенно другой случай. Во-первых, Перейра был большим именем в кикбоксинге, двойным чемпионом Glory, во-вторых, на него работала история человека, дважды победившего самую большую звезду UFC со времен Конора Израэля Адесанью.

Перейра грамотно ехал на этой истории всю дорогу, и Адесанья, к его чести, решил не уклоняться от их третьего поединка, дав UFC возможность выжать максимум из этой истории. У Чимаева не было такого громкого антагониста, не было великих успехов в других видах спорта, не было истории, на которой он мог бы быстро проскочить лишние препятствия в UFC и сразу подраться за что-то большое. Он попал в организацию как все - на общих основаниях - и в одиночку построил огромный личный бренд с 5 млн подписчиков в соцсетях.

Чимаев — это также редкое переплетение бойцовских суперкачеств и большой медийности. Как правило, большие звезды в UFC вроде Конора обладали каким-то серьезным изъяном и в любой момент могли проиграть, но о чеченце такого не скажешь. Даже несмотря на тяготы в бою с Бернсом, он по-прежнему сохраняет ауру непобедимости, пусть и немного потускневшую.

Всего за 6 поединков Хамзат выбил ряд исторических рекордов:

- Быстрее всех в новейшей истории UFC (с 2001-го) одержал две победы подряд (за 10 дней).

- Быстрее всех в новейшей истории UFC одержал три победы подряд (за 66 дней).

- Быстрее всех в текущем ростере UFC проводит первый успешный тейкдаун в поединке (в среднем, на 9-й секунде).

Zuffa LLC

- Быстрее всех в текущем ростере UFC проводит первую попытку тейкдауна (в среднем, на 4,4 секунды).

- Самый быстрый нокаут бойца-выходца из СНГ за последние 18 лет (0:17 в бою с Мирсшэртом. До этого самым быстрым был нокаут Орловского с Буантельо в 2005-м на 0:15).

- В 5 из 6 своих боев в UFC не пропустил НИ ОДНОГО значимого удара в голову. В первых четырех боях пропустил всего один значимый удар — меньше всех в истории организации за подобный промежуток.

— Первый в истории боец - выходец из СНГ, который получил послематчевые бонусы в пяти боях подряд с момента дебюта в организации. Нет сомнений, что получил бы и в шестом бою против Холланда «Выступление вечера», если бы не провалил вес и не разозлил боссов.

- Победил второго номера рейтинга Гилберта Бернса, находясь на 11-й строчке дивизиона. Немыслимый прыжок через несколько уровней оппозиции, аналогичных которому так сразу и не вспомнишь.

Хамзат Чимаев
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