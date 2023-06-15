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Скандалы

15 июня, 23:30

Макгрегора обвиняют в изнасиловании на баскетбольном матче. По словам жертвы, это случилось в туалете

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на матче финала НБА
Отдел единоборств «СЭ»
Боец ММА Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети
Боец ММА Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети
Боец ММА Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети
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Днем ранее Конор объявил о скором пополнении в семье.

Похоже, Конор Макгрегор провел насыщенный день 9 июня, когда посетил четвертую игру финала НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Прямо на площадке Ноториус нокаутировал маскота «Майами» — сначала все подумали, что удар был постановочным, но оказалось, что парню в ростовом костюме потребовалась медицинская помощь. Позже Конор сказал, что все это было частью шоу, но от новостей, которые вскрылись спустя шесть дней, уже не отвертеться. Согласно письмам с требованиями, полученными TMZ Sports, Макгрегор обвиняется в сексуальном насилии над женщиной.

В письмах адвоката Ариэля Митчелла утверждается, что Макгрегор «жестоко» изнасиловал женщину в мужском туалете после победы «Наггетс» со счетом 108-95 над «Хит» на арене Kaseya Center 9 июня. «Охрана отказала женщине в выходе и в том, чтобы впустить кого-либо еще, включая ее подругу, в ванную», — написал Митчелл в письме. Затем, как сообщил адвокат, боец вышел из туалета для инвалидов, засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее.

Боец ММА Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети

В письме также утверждается, что женщина на время заставила Макгрегора отстраниться, заявив, что ей надо сходить в туалет. А после того как она вернулась, Макгрегор заставил ее заняться оральным сексом. Также Конора обвиняют в том, что он прижал жертву к стене уборной в попытке изнасиловать ее. Жертве удалось сбежать, несколько раз ударив бойца локтем, но она оставила свою сумочку, которую, как утверждается в письмах, забрали охранники Конора.

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Сообщается, что Макгрегор, НБА и «Майами Хит» получили копии показаний женщины после ее встречи с полицией. Она добивается урегулирования со всеми вышеупомянутыми сторонами. Представители Макгрегора тем временем назвали обвинения ложными, а в UFC сообщили MMA Junkie, что находятся в курсе происходящего: «Организация знает о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора и продолжит собирать дополнительные подробности об инциденте. UFC позволит пройти судебному процессу, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления». Также свою осведомленность продемонстрировали и в «Майами», но от оценки ситуации воздержались.

Боец ММА Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети

Стоит отметить, что об обвинениях в адрес Макгрегора стало известно на следующий день после того, как он объявил, что его супруга Ди Девлин ждет четвертого ребенка. «Моему старшему, Конору-младшему, шесть лет, моей дочери, Крое Мейрид, четыре года, а младшему сыну Риану только что исполнилось два года, а еще один на подходе», — сообщил Ноториус в шоу «Прямой эфир с Келли и Марком».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
Конор Макгрегор
ММА
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