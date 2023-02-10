«Покажу, почему меня называют лучшим бойцом в мире». Пресс-конференция Махачева и Волкановски перед боем

Алекс уверен, что не попадется на сабмишен от Ислама.

Махачев: «Не помню, когда в последний раз получал сечку»

— Ты сейчас сидишь рядом с Волкановски. Чувствуешь эту энергию?

— Да, ему надо сохранить эту энергию.

— В своем прошлом бою ты был фаворитом. Здесь тебя не очень тепло принимают.

— Ничего страшного, я просто приехал в Австралию, к этим людям. Нет разницы. Когда клетка закроется, люди все увидят. Но вы расстроитесь, ребята. Извините, извините.

— Как считаешь, можно ли Волкановски назвать величайшим бойцом всех времен, если он победит?

— Это невозможно. Потому что я чемпион и мы бьемся в моем весе. Это не его территория, это другая мощь, другой дивизион. Я собираюсь легко побить его.

— Тренер Волкановски [Крэйг Джонс] говорил, что ты боишься скручивания пятки. Что ты об этом думаешь?

— Это не одно и то же. Вы говорите о парне из джиу-джитсу, но это не джиу-джитсу. Здесь будет прессинг на земле. Он думает, что Крэйг Джонс не может контролировать его на земле, но это другое.

— Ты уважаешь Александра как противника?

— Конечно, уважаю. Он номер один [в рейтинге] pound for pound. Но многие говорят, что Ислам — лучший боец в мире на данный момент, и завтра я всем покажу, почему люди так говорят.

— Алекс сказал, что он не думает, что ты отправишь его в нокаут. Что ты не будешь зря рисковать.

— Я знаю, что у Алекса хорошая ударная техника, и я хочу отправить его в нокаут, доказать тем самым, что я заслуживаю быть номером один.

— Ты очень редко пропускаешь удары. Когда ты в последний раз видел свою кровь и как часто у тебя бывают сечки на тренировках?

— Я не помню. Буду краток, не помню. Только вот на руке болячка.

— Как думаешь, сколько дней Дагестан будет праздновать твою победу?

— Сейчас ММА очень популярны в Дагестане и вообще в России, так что, я думаю, что мою победу будут праздновать очень долго.

Волкановски: «Я всегда опровергаю все прогнозы»

— Не знаю, видели вы или нет, но вчера Ислам кое-что написал в Твиттере. Вы сказали, что вам не нравится, когда над вами посмеиваются, сказали, что сотрете усмешку с его лица.

— Ну, я не знаю, как мы будем драться. Он сказал, что отправит меня в нокаут. Я сказал, что сотру усмешку с его лица. Он, естественно, тоже постарается сделать что-то подобное. Посмотрим.

— На радио сегодня говорили, кто главный спортивный герой в Австралии. И, мне кажется, если ты победишь в воскресенье, это будет самое большое спортивное достижение за всю историю Австралии. Ты осознаешь это?

— Не мне рассуждать о таких вещах. Спасибо, конечно. Я с самого начала говорил, что будет непросто, потому что я перехожу в более тяжелый вес. Да, я не являюсь фаворитом в этом бою, но я всегда опровергаю все прогнозы. Я привык это делать. Так что в воскресенье посмотрим. Это бой двух чемпионов. Я с уважением отношусь к Исламу, но я заберу его пояс.

— Какой у тебя план? Может быть, три пояса забрать?

— Давайте сначала дождемся боя в воскресенье, не будем загадывать наперед. Но я люблю ставить себе сложные задачи, высокие цели. Поверьте мне, я значительно вырос с тех пор, как занялся этим спортом. И я знаю, что со временем становлюсь только лучше.

— Если Ислам проведет тебе болевой прием или удушающий, ты сдашься или предпочтешь потерять сознание?

— Ты говоришь про болевые приемы, но я известен тем, что я один из лучших в мире по этой части. Если вы думаете, что я буду к этому не готов, это глупо. Поэтому я не буду терять сознание или сдаваться.