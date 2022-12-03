Когда-то Анатолий Малыхин был наркоманом и чуть не погиб. Сегодня он — новый герой наших ММА

Красивая история.

Сегодня утром Анатолий Малыхин (11-0) стал чемпионом One FC в двух весовых категориях. Боец из Кемерова просто снес градом ударов непобежденного Раньера де Риддера (16-0) в первом раунде и забрал у него пояс в полутяжелом весе.

В 11 поединках в профессиональных ММА у Малыхина нет ни одного боя, дошедшего до решения и третьего раунда. 8 раз он побеждал нокаутами и трижды сабмишенами. Не самый молодой уже боец — 34 года, но если сосредоточится только на тяжелом весе, то будет рассматриваться как спортсмен в самом цвету.

В тяжах, кстати, Анатолию предстоит еще решить главную задачу в One FC, поскольку он является только временным чемпионом. Основной пояс у канадца индийского происхождения Арьяна Буллара, с которым у Малыхина давние терки. Буллар, кстати, сегодня не упустил возможности подначить россиянина после победы:

«Он не чемпион в двух весовых категориях ONE, теперь он просто чемпион в полутяжелом весе. Легко нокаутировать парня из BJJ с нулевой способностью к проведению тейкдаунов. Он сделал то, что должен был. Позвольте и мне сделать то, что я должен. Мне сказали на этой неделе, что наш бой в разработке на март. До сих пор жду контракт...»

Два пояс или один — это, на самом деле, уже не будет для Анатолия самой важной частью его личной истории. Самое важное — это то, что он сегодня здесь, живой и здоровый. Невероятно, но этот могучий, налитый силой и позитивом краснощекий здоровяк когда-то был системным наркоманом, чудом не погибшим.

Эту удивительную историю Малыхин рассказал на своем Youtube-канале One Chance сразу же после сегодняшней победы.

Анатолий Малыхин с супругой Анитой. Фото Соцсети

«...Я долгое время занимался вольной борьбой, с пятого класса, меня туда привел дедушка. И потом получился момент, что я приехал на чемпионат России, занял третье место, и там произошли непонятки со сдачей допинга. Короче, я не явился на сдачу допинг-теста, так как не знал, что мне туда надо явиться. И все, меня снимают на два года. Я на пике формы, заряженный, мотивированный, и меня оставляют без любимой работы, все от меня отказались в вольной борьбе, сняли со всех стипендий задним числом. Просто выкинули на улицу.

И в это время я начинаю общаться с ребятами, золотая молодежь такая, ни в чем не нуждаются. Я захотел как-то жить так же, хотя у меня не было денег, не было богатых родителей. Но я хотел, чтобы все в городе видели, что я с ними, тоже у меня есть статус. И это привело меня к... Вначале мы где-то травку попробовали, потом это перешло на более крепкие наркотики, и я стал плотно употреблять наркотики. Но все равно ходил в зал, не оставлял, на джиу-джитсу ходил, туда-сюда. И в один момент произошла такая ситуация, меня угостили какой-то травой, чем-то спрыснутой, и я, ну как сказать... Погнал, сошел с ума. И все это продолжалось семь дней, на глазах у моих родителей, страшные вещи там происходили.

В оконцове я уже на этой усталости в итоге убежал в одних плавках. Зима была, меня уже в деревне держали, чтобы я никому не навредил. Я убежал, лег в сугроб... потом летом ходил на это место, не знаю, как я туда добежал. И все, лег уже замерзать. В снег лег, проходит какое-то время, я уже тело не чувствую и, знаешь, вот рука есть Божья, благодать. Я, понятное дело, уже замерз, очень много времени провел в этом снегу, и тут вдруг стоят два лыжника. Я не знаю, как они туда зашли, что они там делали, и были ли вообще эти лыжники. И они мне, типа: «Толя, ты че здесь делаешь? Ты не должен это делать, это не твое, иди домой!» Имя мое они как-то знали, или мне показалось. А я им говорю: «Да все нормально, мне здесь надо быть». Но они настояли: «Иди!» — и я побежал обратно домой. Прибегаю домой, отец с матерью, короче... весь день меня ездили, искали. Оказывается, день целый прошел.

Анатолий Малыхин. Фото Соцсети

Я подхожу к отцу, говорю: «Мне помощь нужна». И все — они отправляют меня в реабилитационный центр, в тайгу, под Томск. И четыре с половиной месяца я там был. Приехал туда, 113 кг, такая машина, а выехал — меня мать не узнала, 84 кг. И все как бы... В тот момент меня еще мотивировало, что мой деда умирал. Мне звонит мама, а я гашусь уже такой, как бывает у наркоманчиков. И она такая: «Деда умирает, навести его». А я: «Да завтра навещу, завтра». И в оконцове его в реанимацию поместили, я не успел его навестить. И вот это меня мотивирует, он меня привел, и я ему обещал, что я выиграю.

И я никогда спорт не оставлял, даже находясь в реабилитационном центре, я договорился со старшими — и ходил на полтора часа, брусья делал, всегда был рядом со спортом. Я очень благодарен реабилитационному центру, это очень сильное место, оно тебя многому может научить. И у меня скачок пошел в жизни, когда я вышел из реабилитационного центра. Многие видят наркоманов и крест сразу ставят на них: «Да они конченые». Но у некоторых просто сложилась в жизни такая ситуация... Я всегда знал, что это плохо. Хотя я занимался с пятого класса вольной борьбой, отца никогда не видел пьяным. Но если я оступился, что говорить про простых ребят? Им нужна помощь. Я знаю некоторых анонимных наркоманов, которые потом достигли огромных успехов, просто огромных".