«Рафа газовал на все бабки, а Гэтжи испугался и отбегал в пятнашки с джебом». Разбираем бой с другом Физиева

Небанальный взгляд.

В ночь на 19 марта Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи выдали лучший бой вечера на UFC 286 в Лондоне. Яркая техничная заруба закончилась в пользу американского бойца, который проявил чуть больше ума и хладнокровия.

До боя многие списывали Гэтжи, считали, что его несправедливо держат в топ-5 дивизиона, что пора вливать в легкий вес свежую кровь, что Физиев гораздо выше классом, и тут такой результат. Лицо Рафаэля разбито в хлам, а Джастин без единого синяка едет домой с победой.

Мы захотели больше понять в причинах поражения Физиева и созвонились с его партнером, чемпионом мира по муай-тай, бойцом One FC Ильей Фреймановым. Наше большое интервью — вашему вниманию.

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— У тебя редкая для русского фамилия. Какое у нее происхождение?

— Блин, я если честно, всех сейчас тонкостей не скажу, но есть корни немецкие.

— Какие первые эмоции были после просмотра боя с Гэтжи?

— Эмоции, понятно, что расстрой. Я не очень доволен, что он не уронил Гэтжи и то, что отдали бой туда.

— А по идее, как должен был уронить его?

— По идее, я считаю, что ключик был в коленях, в клинче. Нужно было чаще заходить в клинч, дорабатывать там. Он же за шею брал его, заходил несколько раз. Он бы его просто прогнул, у Рафаэля физики достаточно для этого. Он это и делал, но потом отошел. У него большой арсенал, а когда у тебя слишком большой арсенал, ты начинаешь от одного к другому перескакивать. Может быть, стоило меньше использовать, но то, что работает. Где-то он попадал лоукики, потом перестал бить, начал что-то другое. Как будто сам себе все усложнял, хотя все получалось до третьего раунда. Первые два раунда были под диктовку Рафы, я считал, что он выигрывал два эти раунды, и Гэтжи ничего не мог показать и попасть, кроме момента, когда он открытой рукой залепил в глаз, что стало причиной сечки.

А в третьем раунде на первой минуте Рафа опять начал газовать на все бабки, видно, хотел его удосрочить и чуть-чуть не подрасчитал кардио. А потом от злости, желания съесть его, шел уже где-то без ударов, игнорируя эти джебы, игнорируя защиту. Меньше хладнокровия уже было, больше азарта, просто хотел финишировать. Не знаю, как его вели угловые, может быть, он считал, что и так выигрывает два раунда, а в третьем покажу красивый бой, пойду сразу вперед. Казалось, что это так было, хотя я с Рафаэлем еще не разговаривал, не знаю точно. Не могу сказать, что он проиграл, как-то язык не поворачивается. Хоть и понатыкался в третьем он на все эти удары, один судья отдал 10-8 в третьем раунде... как там можно было отдать 10-8, я не понимаю. Первые два раунда он отдал Рафаэлю, а в последнем решил снять с себя все обязательства и отдал 10-8, ничью. Но 10-8 там и не пахло. Судьи отдали, потому что у Рафаэля было все налицо, попринимал все в третьем раунде, но я считаю, там минимум была ничья, не проиграл он бой.

— Рафаэль, в принципе, так легко сечется? Потому что Гэтжи в первых двух раундах не особо сильно попадал, а лицо все посек.

— Он попал вот так, открытой ладонью, вот этими костяшками. Он бьет коряво, эти оверхэнды, кулак не докручивает, лишь бы попасть, сам не видит цель. И один из таких он Рафе залепил, в обмене вот этой открытой частью [кулака] попал. Этим лицо разбить легче, чем в перчатках, и она может залететь оттуда, откуда не ждешь. И она оттуда залетела.

Физиев после боя с Гэтжи. Фото Соцсети

«По Гэтжи видно, что не дрался на улице — испугался и отбегал свою победу. Теперь не он «хайлайт», а Рафа — хайлайт»

— Вот я помню, когда Гэтжи дрался с Хабибом, и бил так ладонью, не дожимая кулак, многие сумасшедшие после боя увидели в этом подтверждение, что бой — договорняк. А он так бьет многим, верно?

— Он просто кривой, не техничный, всегда так работал, всю жизнь. Где-то с перепугу так кидает, не на технику, лишь бы донести тоннаж. У нас же в ММА все равно есть кривые, не техничные, и предплечьями обрубают, главное донести удар. Гэтжи побаивался Рафаэля, поэтому без таких ударов было не обойтись. Жаль, что Рафа в полной мере не смог это использовать, в плане коленей. Все ударники, которые хорошо работают в боксе, кто ищет нокаут руками — они все подсаживаются, все становятся плотнее и тем самым уязвимы для ударов с ног и коленей. Снизу было больше поднимать.

— Гэтжи после боя сказал, что мидлкики Рафы не были эффективными, большинство он заблокировал локтями. Лукавит?

— Он не лукавит, просто Рафа по нему не попал. Он не прятал эти удары, начинал их бить, Гэтжи к ним был готов, он их опасался. Как только Рафа делал разножку, он сразу делал шаг назад, поэтому Рафа попадал только пальцами, он ни разу плотно по нему не попал. Если бы бой был по кикбоксингу, он бы уже в себя эти удары принимал и почувствовал бы их. В первом раунде уже было понятно, что мидл этот бить не надо, Гэтжи готов, видит, опасается их. И Рафа как раз перестроился, начал где-то больше заходить, рисковать, попадать с рук, но ногой попадал меньше, ни разу плотно не попал, это факт.

— В бою по чистому кикбоксингу, 5 раундов по 3 минуты, Рафа бы его уронил?

— Рафа, если бы не сделал ошибки, и по ММА бы его уронил. Да, конечно [уронил бы]. Гэтжи бы просто махал... да, у них борьбы не было, но все равно кикбоксинг — это кикбоксинг, защита там вообще другая. В ММА можно отбегать, а в кикбоксинге если ты будешь работать серия на серию, то Гэтжи будет сложнее с Рафой. Потому что арсенал у Рафы большой, он будет с каждым раундом прятать уже такой удар, который Гэтжи не увидит. И опять же — клинч, колени, у Гэтжи нету клинча. Рафа как боец лучше его во всех аспектах.

Физиев бьет Гэтжи фронт-кик. Zuffa LLC

— Тебя удивило, что Рафа ни разу ему нормально с ноги в голову не попал? Может, стоило вертушку какую-то бросить?

— Ну вот я думал, что вертушку можно было разочек стрельнуть. По сути, Рафа их не бьет, на тренировках не отрабатывал. Даже Риддела, которого он обрубил вертушкой, он ее никогда не бил, просто за две недели до боя пару раз махнул, вспомнил, потому что тот двигается вправо. А в бою бросил и сработало. Может быть, где-то можно было что-то такое предпринять, спрятать, выбросить. Хотя ногой в голову, я думаю, Гэтжи смысла нет бить, а вот по корпусу, по ногам — это хорошо. А в голову если бить — он руки держит высоко, оттягивается, там все время руки у него есть. Если только прятать. Рафа не делал свои наготовки с ногой, то, что постоянно делает Петя Ян — левый сбоку и за этим левым сбоку постоянно прятал ногу. Если бы он поднимал этажи чаще, то... Он просто хотел съесть его, и эти взрывы по 3-4 удара, когда он просто разряжался и отдавал силы — может быть, это где-то и не нужно было, но зрителям нравится.

И Рафа работает для зрителей всегда, он не работал в этом бою, как Гэтжи — хладнокровно и расчетливо. Он именно хотел подраться, как в вестерне. Гэтжи сам не захотел идти, хотя он кричал, что он хайлайт (прозвище Гэтжи — прим. СЭ), что будет рубиться, заберет сердце, глубокие воды и так далее. В итоге он в этих глубоких водах отстрелял джебом и отбегал от Рафы. Вот что получилось. А Рафа рассчитывал, что первые два раунда забрал и давай теперь порубимся, сделаем шоу. И думаю, что в третьем раунде из-за тычка в глаз он стал похуже чувствовать дистанцию. Мы все знаем, когда что-то в глаз залетит, за две минуты это не проходит. И плюс еще когда устал, дистанция тоже притупляется, из-за это Рафа в 3-м где-то профукивал свою дистанцию, залетал в ближний, пропускал в обмене. Но все равно шел вперед, и это показывает, что такого урона не было — даже при пропущенных апперкотах он продолжал дальше защищаться от бокового, это показывает, что он серию видел. Пусть он ее и хапанул, но был включенным и в работе. Я думаю, он вернется сильнее, дойдет до титула и заберет еще титул.

Теперь я думаю, не Гэтжи — хайлайт, а больше Рафа хайлайт. Он хотел показать шоу, а Гэтжи просто отбегал свою победу. Иди рубись, если ты хайлайт! Но его внутреннее я... он говорил как-то, что никогда не дрался на улице — оно и было видно. Испугался Рафы и пятился, где-то на пятнашках отбегал, отработал. Но хороший сильный боец, молодец, победил, ему сейчас нужна победа.

«У Рафы большой арсенал, а это иногда в минус — хочется и то показать и это показать, а лучше просто бросать джеб и набирать очки»

— Как тебе, кстати, лоукики Гэтжи? Было много разговоров о них, многих ребят он ломал ими.

— Да, честно говоря, ничего особенного. Конечно, если поставить ногу под любого бойца, даже под того, кто всего пару месяцев позанимался и научился бить — будет плохо. Они у него низкие, да, он их прячет, но в целом ничего страшного. Если ты готов к ним, ты таких, как Гэтжи видел очень много. Каждый боец с бензобаком, который просто рубится и нет-нет, бьет лоукики — вот тебе и Гэтжи. Пару раз он их Рафе ударил, один попал под опорную, по ахиллу, и второй попал. И все, Рафа подстроился под них и перестал пропускать. То, что свои лоукики перестал бить — вот это плохо. У Гэтжи хороший лоукик, если не защищаться. Для таких, как Порье, который не умеет защищаться от ног, от лоукиков, принимает в себя их — для него лоукики Гэтжи будут опасны. Для Оливейры будут опасны. По Чендлеру будет посложнее попасть, потому что он ниже и поплотнее. А Рафе он довел только два раза их, не сказал бы, что его лоукики опасны для бойца, который умеет защищаться.

— Тебе не кажется, что Рафа мог бы свою эффективнее использовать? Где-то на челноке, где-то разрывать дистанцию после одного удара?

— Да-да, может быть. В целом, это был бой Рафаэля, как бы он хотел двигаться в этом бою, так бы и двигался. Когда у тебя арсенал большой, ты хочешь и это показать и то показать... это иногда может в минус сыграть. Вот взять тот же бой Усмана с Эдвардсом, Эдвардс делал минимум с максимальным эффектом. Я приверженец такого же, с опытом ты понимаешь, что лучше бить один только джеб и попадать, чем делать трехударные комбинации и попадать в молоко и по защите. Да, красиво, да, для зрителей круто, но мог попасть один джеб и заработать очко. А так ты вымахал комбинацию и заработал только минус в кардио. Если бы Рафа больше бы челночил, больше бы пятнашил, стрелял бы, то было бы лучше. Но он всегда хочет подзарубиться, показать зрелище.

Рафаэль Физиев. Фото Соцсети

— Что делать Рафаэлю дальше? Очень много критики сейчас в адрес зала Tiger Muay Thai, Саята и так далее.

— Критики всегда будут. Конечно, угловой хороший важен, но почему никто не сказал по прошлым боям, что, вот, молодец Саят, когда сказал перед 5-м раундом Рафаэлю, что вот, сейчас надо это делать, и он пошел, сделал, и уронил. Никто не вспомнил про другие моменты, где Саят помогал, никто не вспомнил другие 5 боев в UFC, которые Рафа выиграл, и Саят сидел у него в углу. Конечно, квалифицированный спортсмен будет нужнее бойцу, но мы никто не знаем, какую роль играет Саят для Рафаэля, это только может сказать сам Рафа, как он слушает Саята. Поэтому все эти критики по жизни пусть просто идут н*****. Пусть они предлагают варианты, эти диванные эксперты, раз угловые плохие, что еще скажут? Им же больше сказать нечего.

«Двалишвили? С ним на улице можно набазарить что-то, а с Петрухой лучше сразу съезжать. Петя — настоящий гангстер из них»

— Вы часто работаете с Петром Яном, в одном зале с ним. Есть мнение, что он потерял голод, уже не тот и тд. В общении он производит впечатление такого же заряженного как раньше?

— Да Петя всегда один, он всегда такой пацан из Сибири, всегда будет идти на контры, если будет возможность, кто-то провоцирует. Его злость никуда не уйдет. Мы же слышали про ситуацию, когда Харитонов там что-то базарил, что Петя пришел в зал, сжал кулаки и готов был отойти с ним.

— Орловский это говорил. Харитонов говорил недавно, что Петру в армию надо.

— Пусть сам в армию сходит, че он здесь сидит? Тем более, сейчас есть для этого возможность. Петя тот же пацан с улицы, он будет таким до старости, будет ходить, дергать этих Сехудо и прочих до последнего. Я думаю, все понимали, что и тот грузин [Двалишвили] - точно не уличный парень, а гангстер из них — Петя. Опаснее во всех смыслах, и на улице не хотелось бы повстречаться не с грузином, а с Петрухой. С тем ты че-то набазаришь, а с этим вряд ли, можешь сразу съехать.

— Какие у вас планы на год? В сентябре красиво победили коленом, и с тех пор не деретесь.

— У меня планы, как и с самого начала, идти за поясом, драться за пояс, но все топы бегают, поэтому я сижу уже полгода. Все новички дерутся в One, мне давали Ли через три недели после моего боя, я сказал: «Давайте», в итоге мне его не дали. Потом говорят, давайте через полгода, я ответил: «Welcome», а Ли начал сливаться, сказал, что у него какая-то травма головы, потом я понял, что у него ее нет. Короче, просто пацаны бегают или что, не знаю. Один тут собирался на замену выходить, но потом сказали, что мало времени у него или заболел... В итоге нет соперников. Я готовлюсь, помогаю всем, а боев нету. В июне сказали, один монгол там со мной должен подраться, а топ-5, топ-10 — не хотят. Жду июня, не знаю, как оно будет, будет ли этот монгол.