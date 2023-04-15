Неизвестный скандал с Емельяненко: заступился за девушку, подрался, попал в милицию

История из 2007 года.

Александр Емельяненко впервые попал в тюрьму в 18 лет – в 1999 году, а на свободу вышел в 2003-м. Точная причина, почему он оказался за решеткой, до сих пор неизвестна (сам Александр ее не разглашает).

Александр начал заниматься ММА, уже в 2003-м дебютировал в сильнейшей на тот момент лиге – Pride. Можно сказать, что Емельяненко не раскрыл свой талант, но в целом его карьера развивалась неплохо. Начиная с начала 2010-х посыпались скандалы – прежде всего связанные с алкоголем. До этого же – во всяком случае публично – Александр вел себя примерно. Единственное, в конце 2007-го прошла новость, что Емельяненко подрался в кафе, а потом нагрубил милиционерам.

Сейчас та драматическая история полностью забыта, но заметку о происшествии, изначально опубликованную на сайте «Твой день», удалось найти на портале valetudo.ru, давнем месте сбора поклонников ММА. Публикуем текст полностью (заголовок – «Звезда боев без правил Александр Емельяненко пролил свою кровь, заступившись за честь девушки»):

«Суперзвезда чемпионатов по боям без правил Александр Емельяненко вступил в драку с распоясавшимися хулиганами, которые оскорбили женщину.

Кровавый инцидент произошел в одном из московских кафе, куда прославленный спортсмен зашел с девушкой. Когда к их столику присоединилась подружка Сашиной девушки, за соседним столом подвыпившие парни стали отпускать сальные шуточки в их адрес. В какой-то момент Емельяненко услышал, что незнакомцы позволяют себе крайне некорректные высказывания в адрес его девушки. Спортсмен, славящийся кристальной честностью, не мог стерпеть подобного хамства.

Александр Емельяненко. Анна Майорова / URA.RU/TASS

Драка

Александр сделал замечание пьяной компании. Однако трезвомыслящих за тем злополучным столиком уже не было. В сторону Емельяненко раздалась отборная брань. На какое-то мгновение Александр потерял контроль над собой и ринулся к мерзавцам, уронив по дороге несколько стульев. Драка была короткой – в миг отрезвевшие от профессиональных ударов хулиганы стали кричать и звать на помощь охрану. Какой-то хитрец стал показывать на чемпиона пальцем и кричать, что он «ни с того ни с сего взялся избивать честных пацанов».

Охрана

Ошибочно приняв спортсмена за хулигана, стражи порядка надели на него наручники. Емельяненко это, конечно же, привело в бешенство, и вместо того чтобы разъяснить ситуацию, он позволил себе несколько грубых слов в адрес конвоиров. Правда, спустя несколько минут он взял себя в руки и спокойно объяснил, как на самом деле развивались события.

Справедливость

И уже через двадцать минут Александра Емельяненко отпустили и даже предложили довезти до гостиницы, на что он ответил отказом. Судьба отморозков, подставивших русского чемпиона, пока неизвестна. «Смельчаки» сбежали...»

Емельяненко ту историю никогда не комментировал, зато на форуме Valetudo пользователь Bars привел слова бойца ММА Михаила Малютина, который якобы был вместе с Александром в тот вечер. Малютин сказал, что конфликт имел место, но драки не было.