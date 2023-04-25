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Скандалы

Сегодня, 16:45

Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса. Тот задушил человека на улице и бросил на асфальт

Отдел единоборств «СЭ»
Нейт Диас.
Фото Global Look Press
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На 5 августа у Нейта запланирован боксерский бой с Джейком Полом. Теперь он может сорваться — из-за того, что Диас избил двойника Логана Пола.

22 апреля один из самых харизматичных ММА-бойцов Нейт Диас отправился на боксерский турнир в Новом Орлеане, где бился его товарищ поп команде Крис Авила (победил единогласным решением судей Пола Бамбу). Там Диас вступил в конфликт со звездой Netflix Чейзм Де Муром. Де Мур бился в первом бою кара, победил нокаутом, но зачем-то стал наносить добивающие удары, после чего прямо в ринге возникла массовая потасовка. В итоге Де Мур был наказан поражением дисквалификацией.

Он переместился в зал, сел неподалеку от Диаса и в какой-то момент, видимо, выкрикнул в адрес Нейта (или Авилы, например) что-то оскорбительное. Диас взял бутылку, бросил в Де Мура — и не попал. Де Мур ринулся к нему, но потенциальная драка была быстро предотвращена охраной. Диаса даже вывели из зала.

Нейт Диас. Нейт Диас cтал участником массовой уличной драки

На улице же произошел инцидент серьезнее: Нейт задушил до отключки человека. Что стало причиной конфликта — неизвестно. На видео можно разглядеть следующее: мужчина подходит к Диас с разведенными руками, Диас встает в стойку, а затем берет шею мужчины в захват и начинает душить до потери сознания — и бросает на асфальт.

Потерпевшим оказался блогер Родни Петерсон, внешне сильно похожий на Логана Пола. Вскоре Петерсон выложил видео, где продемонстрировал разбитую голову. Также Родни пообещал нокаутировать Нейта при встрече. «Понятия не имею, что я сделал Нейту Диасу. Но вот что я скажу. Я вырублю его в следующий раз, когда увижу. Ты застал меня врасплох, чувак. Ты думал, что я Логан? Что за ерунда?» — заявил блогер.

Понятно, что тик-токер не представляет для Диаса никакой опасности. Тем не менее уличная драка может обернуться для него неприятностями. В понедельник вечером стало известно, что полиция Орлеана выдала ордер на арест Нейта — из-за нанесения побоев Петерсону.

Боец Нейт Диас.
Фото Global Look Press

«Происшествие произошло около 2:10 в субботу, 22 апреля, на улице Бурбон-стрит NOPD, — говорится в сообщении полиции. — Патрульные были предупреждены о крупной ссоре в 400-м квартале на улице Бурбон-стрит. Полицейские смогли разогнать толпу. Свидетель предупредил офицеров о белом мужчине, который, как предполагалось, был без сознания. Через некоторое время он пришел в сознание. Офицеры заметили, что у него шла кровь из затылка, и для оказания помощи была вызвана скорая помощь. После расследования был выдан ордер на арест Нейта Диаса. Ему предъявили обвинение в нанесении побоев второй степени тяжести. В настоящее время он не находится под стражей».

Нанесение побоев второй степени тяжести, согласно законам Луизианы, предполагает лишение свободы на срок до восьми лет с либо исправительными работами, либо со штрафом в размере 2000 долларов, либо и с тем, и другим. Таким образом, боксерский бой Нейта Диаса и Джейка Пола, запланированный на 5 августа, под угрозой срыва.

Джейк Пол
Логан Пол
Нейт Диас
UFC
ММА
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