Российского бойца отправили в глухой нокаут с локтя. Соперник иронично отпраздновал победу

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В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, проходит турнир Bellator 290, в главном событии которого состоится последний бой в карьере Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В прелимах турнира российский боец Мухаммед Берхамов встретился с американцем Лоренцом Ларкином.
Соперники сошлись второй раз подряд: в июле 2022-го их бой остался без результата из-за запрещенного удара в исполнении Ларкина, который из клинча ударил Берхамова локтем в затылок в первом раунде.
В карьере Берхамова ранее случалось лишь одно поражение, которое он потерпел от Марифа Пираева на начальном этапе карьеры. Ларкин проигрывал семь раз — 36-летний боец давно выступает в Bellator, а ранее бился в UFC и Strikeforce.
Второй бой завершился так же, как и первый — ударом с локтя. В первом раунде Ларкин и Берхамов оказались в клинче в середине клетки, и в этот раз удар американца получился более осмысленным. Локоть Ларкина влетел в область виска российского бойца. Берхамов упал лицом вниз, а американец отпраздновал, показав пальцем на свой висок. Таким образом он продемонстрировал, что в этот раз все было в рамках правил.
Берхамов впервые проиграл досрочно, и пока его карьера в Bellator идет не лучшим образом: после победы удушением над Джалилом Уиллисом он провел два поединка с Ларкиным. Перед подписанием в промоушен Мухаммед был чемпионом ACB с рекордом 6-0 в лиге. Лоренц же не проигрывает с сентября 2017-го: теперь на его счету семь побед и один несостоявшийся бой.