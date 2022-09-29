Валуев получил повестку. Ранее он стыдился, что не служил в армии

Боксер-депутат заверил, что посетит военкомат на следующей неделе.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат — в связи с мобилизацией.

«По-моему, всем пришли, — сказал Валуев в интервью «Известиям». — Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе РФ и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат».

Валуев выложил фото повестки в своем телеграм-канале. «Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал 49-летний боксер-депутат.

Повестка Николая Валуева. Фото Telegram

Под первую волну частичной мобилизации, как ранее неоднократно сообщалось, в первую очередь подпадают те, кто ранее служил в армии. При этом Валуев не служил, о чем он рассказал «Газете.Ru» в феврале 2021-го. Тогда депутат сказал, что у всех могут быть обстоятельства, которые могли их отвести от армии, но для мужчины «это всегда будет чувством внутреннего стыда». Также он подчеркнул, что самое важное — «быть готовым в любой миг встать под ружье, если потребует ситуация».

«Я в такой вилке (между спортом и армией. — Прим. «СЭ»), с этим живу, — заявил Валуев «Газете.Ru». — Я прекрасно понимал в свое время, что в моем случае это будет внутренним укором. Хотя если посмотреть, чего в итоге удалось мне достигнуть — может быть, я сумел оправдать то, что в армии не отслужил в свое время. Но это может рассматриваться под любым углом — как угодно».

По словам экс-чемпиона мира, он ведет беседы с сыном о службе в армии: «Когда, например, мы с моим старшим сыном говорим о том, будет он служить или нет, я ему в первую очередь говорю: если ты для Родины готов дать больше, чем служба в армии, — будь добр, давай это большее. Если нет — то ты должен в рядах армии отслужить. И он готов к этому. Я очень рад, что мне удалось воспитать его таким образом».

Спустя девять месяцев старший сын Валуева, Григорий, отправился на срочную службу. Об этом бывший боксер сам сообщил в соцсетях.

В четверг же Валуев коротко, но понятно ответил и на вопрос о том, как он относится к отсрочке от службы в армии для спортсменов — так называемой брони от мобилизации. «Хватит мусолить эту тему. Мы все одинаковы перед долгом Родине», — сказал депутат «Единой России» порталу «РБ Спорт».

«Всем доброе утро и здоровья! Отвёз сына в армию, а у вас как дела?» — подписал видео Валуев в середине ноября.