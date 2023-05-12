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Сегодня, 11:30

«Я много пил и пытался найти способ справиться». Как Уолт Харрис пережил убийство дочери

Валентина Глазко
Корреспондент
Уолт Харрис
Уолт Харрис.
Фото Global Look Press
Уолт Харрис
Уолт Харрис.
Фото Global Look Press
Уолт Харрис
Уолт Харрис.
Фото Global Look Press
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Семейная драма, объединившая все США.

7 декабря 2019 года в рамках UFC Fight Night 172 в главном поединке вечера Уолт Харрис должен был выйти против голландца Алистара Оверима. Однако бой отменили, причиной стала трагедия в семье американского бойца, которая произошла за несколько месяцев до поединка.

Подробности трагедии

24 октября 2019 года падчерица спортсмена Аня Бленшард ушла из дома и не вернулась. Последний раз свидетели ее видели в магазине рядом с колледжем. Спустя сутки полиция начала поиски, которые продлились целый месяц.

«Моя жена очень тяжело это переживает — ей в жизни уже приходилось терять ребенка. Я же стараюсь оставаться сильным ради нее, детей и семьи. Сейчас ведутся поиски, и я не остановлюсь до тех пор, пока не найду виновных и саму Аню. В этой ситуации чересчур много совпадений... Кажется, все было подстроено», — говорил боец в одном из интервью.

Уолт Харрис
Уолт Харрис.
Фото Global Look Press

В поисках девушки принимали участие политики и спортсмены. Например, губернатор штата Алабама Кей Айви пообещала вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за какие-либо сведения о пропавшей. Глава UFC Дана Уайт, бывший двукратный чемпион американского промоушена Джон Джонс и менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявили, что к этой сумме каждый добавит по 25 тысяч долларов. На помощь откликнулись многие жители США. Фотографии пропавшей были опубликованы в СМИ и соцсетях. Это помогло уже на следующий день найти автомобиль Ани. После осмотра полиция сообщила неутешительные новости: салон был в крови. Предполагалось, что жертву ранили и похитили.

Уолт Харрис. У бойца UFC пропала дочь. Как такое возможно?

25 ноября недалеко от баптистской церкви в Мэйкон-Каунти в штате Миссури были обнаружены останки. «С тяжелым сердцем подтверждаем, что останки действительно принадлежат Ане Бленшард. Это дело дальше будет двигаться как расследование убийства», — говорилось в заявлении правоохранительных органов.

Прокурор постановил, что 19-летняя дочь Харриса умерла в результате огнестрельного ранения. Полиция задержала сразу нескольких человек. Первым стал обвиняемый ранее в попытке похищения и убийства в другом штате Ибрагим Язид. Американец попал на камеру видеонаблюдения рядом с местом исчезновения девушки. Другим был Антуэйн Фишер, который подвозил Язида на своем автомобиле. Он по необъяснимым причинам уничтожил улики присутствия главного подозреваемого в машине. Третьим арестованным являлся Дэвид Джонсон-младший. Причины его задержания остаются неразглашенными.

Уолт Харрис
Уолт Харрис.
Фото Global Look Press

Возвращение в октагон

Уолт тяжело переживал трагедию. Боец пребывал в депрессии, которую пытался лечить алкоголем. Однако смог найти в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. «Если быть откровенным — было трудно. Но я знал, что должен сделать это, и моя жена хотела, чтобы я вернулся, потому что я был на грани срыва. Были дни, когда я не хотел просыпаться. Я много пил, занимался самолечением и искал способ справиться с этим. Я просто пытался понять, как жить без дочери, как быть отцом и мужем в новом качестве, а затем быть рядом с женой, потому что, черт возьми, я всегда хотел просто защитить ее», — говорил Харрис в одном из интервью.

Уолт Харрис. За себя и ту девушку. В октагон возвращается боец, чью дочь похитили и убили

Сейчас спортсмен признается, что у него есть мотивация выходить в октагон и драться. «Я дерусь не за себя, я дерусь за нее. Не хочу ее подвести или знать, что она может быть разочарована. Точно знаю, что если перестану драться, то она будет очень расстроена. В бою она будет со мной. Я никогда никого не боялся, а теперь дерусь за дочь и против себя, чтобы продолжать идти вперед — это опасная смесь для противника», — рассуждал боец в одном интервью.

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