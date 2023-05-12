«Я много пил и пытался найти способ справиться». Как Уолт Харрис пережил убийство дочери

Семейная драма, объединившая все США.

7 декабря 2019 года в рамках UFC Fight Night 172 в главном поединке вечера Уолт Харрис должен был выйти против голландца Алистара Оверима. Однако бой отменили, причиной стала трагедия в семье американского бойца, которая произошла за несколько месяцев до поединка.

Подробности трагедии

24 октября 2019 года падчерица спортсмена Аня Бленшард ушла из дома и не вернулась. Последний раз свидетели ее видели в магазине рядом с колледжем. Спустя сутки полиция начала поиски, которые продлились целый месяц.

«Моя жена очень тяжело это переживает — ей в жизни уже приходилось терять ребенка. Я же стараюсь оставаться сильным ради нее, детей и семьи. Сейчас ведутся поиски, и я не остановлюсь до тех пор, пока не найду виновных и саму Аню. В этой ситуации чересчур много совпадений... Кажется, все было подстроено», — говорил боец в одном из интервью.

Уолт Харрис. Фото Global Look Press

В поисках девушки принимали участие политики и спортсмены. Например, губернатор штата Алабама Кей Айви пообещала вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за какие-либо сведения о пропавшей. Глава UFC Дана Уайт, бывший двукратный чемпион американского промоушена Джон Джонс и менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявили, что к этой сумме каждый добавит по 25 тысяч долларов. На помощь откликнулись многие жители США. Фотографии пропавшей были опубликованы в СМИ и соцсетях. Это помогло уже на следующий день найти автомобиль Ани. После осмотра полиция сообщила неутешительные новости: салон был в крови. Предполагалось, что жертву ранили и похитили.

25 ноября недалеко от баптистской церкви в Мэйкон-Каунти в штате Миссури были обнаружены останки. «С тяжелым сердцем подтверждаем, что останки действительно принадлежат Ане Бленшард. Это дело дальше будет двигаться как расследование убийства», — говорилось в заявлении правоохранительных органов.

Прокурор постановил, что 19-летняя дочь Харриса умерла в результате огнестрельного ранения. Полиция задержала сразу нескольких человек. Первым стал обвиняемый ранее в попытке похищения и убийства в другом штате Ибрагим Язид. Американец попал на камеру видеонаблюдения рядом с местом исчезновения девушки. Другим был Антуэйн Фишер, который подвозил Язида на своем автомобиле. Он по необъяснимым причинам уничтожил улики присутствия главного подозреваемого в машине. Третьим арестованным являлся Дэвид Джонсон-младший. Причины его задержания остаются неразглашенными.

Уолт Харрис. Фото Global Look Press

Возвращение в октагон

Уолт тяжело переживал трагедию. Боец пребывал в депрессии, которую пытался лечить алкоголем. Однако смог найти в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. «Если быть откровенным — было трудно. Но я знал, что должен сделать это, и моя жена хотела, чтобы я вернулся, потому что я был на грани срыва. Были дни, когда я не хотел просыпаться. Я много пил, занимался самолечением и искал способ справиться с этим. Я просто пытался понять, как жить без дочери, как быть отцом и мужем в новом качестве, а затем быть рядом с женой, потому что, черт возьми, я всегда хотел просто защитить ее», — говорил Харрис в одном из интервью.

Сейчас спортсмен признается, что у него есть мотивация выходить в октагон и драться. «Я дерусь не за себя, я дерусь за нее. Не хочу ее подвести или знать, что она может быть разочарована. Точно знаю, что если перестану драться, то она будет очень расстроена. В бою она будет со мной. Я никогда никого не боялся, а теперь дерусь за дочь и против себя, чтобы продолжать идти вперед — это опасная смесь для противника», — рассуждал боец в одном интервью.