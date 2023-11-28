Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:55

Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Мераба»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) на примере отношений Колби Ковингтона (17-3) и Хорхе Масвидаля (35-17) объяснил, почему никогда не будет жертвовать дружбой с Мерабом Двалишвили (16-4) ради денег.

«На самом деле, это довольно дерьмово — видеть, как все пошло наперекосяк для этих парней [Ковингтона и Масвидаля], которые когда-то были хорошими друзьями и партнерами по тренировкам.

Просто напоминание о том, почему я никогда не отвернусь от своего брата, Мераба, ради нескольких долларов, ради «забавы» для толпы», — написал Стерлинг в соцсети X.

Ковингтон и Масвидаль были друзьями и спарринг-партнерами, однако позже они стали враждовать. Впоследствии Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана в Майами через несколько дней после их боя на UFC 272, который Ковингтон выиграл единогласным решением (49-46, 50-44, 50-45). Ковингтон заявил, что в результате инцидента он получил «черепно-мозговую травму», перелом зуба, ссадину на запястье и существенные повреждения часов Rolex. Ковингтон подчеркнул, что во время нападения Масвидаль сказал ему: «Ты не должен был говорить о моих детях».

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
Пресс-служба: президент Лукашенко уволил помощника за неприемлемый поступок
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гловер Тейшейра: «В 35 лет я бы порвал Прохазку и Хилла»