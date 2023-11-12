Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:04

Боец Борщев прокомментировал свои слова о том, что дерется в американском промоушене не за Россию

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский боец UFC Вячеслав Борщев отреагировал на слова о том, что он дерется в американском промоушене за деньги, а не за Россию.

«По поводу флага и всей остальной ерунды. Я не лицемер, поэтому никого не хочу обманывать. Дерусь я за деньги, потому что это моя работа. Вот люди, которые дерутся за Россию — они сейчас на СВО, МЧСники, доктора. Эти люди представляют Россию. Когда я был в любительской сборной, я представлял Россию. Я дрался за Россию, потому что был в составе сборной России. Сейчас это моя работа. Я грею жопу в Калифорнии! Ну кого мне обманывать?! Зачем я буду лицемером? Я люблю Россию, я русский человек. Но я дерусь за деньги. Надеюсь, дорогие россияне поймут правильно и не будут злиться. А всем ультра-патриотам есть самая невероятная возможность, чтобы доказать любовь к родине. Вы знаете, куда надо ехать», — заявил Борщев в интервью Sport24.

Ранее на турнире UFC 295 Борщев победил в бою с представителем Азербайджана Назимом Садыховым. Бой продлился три раунда и завершился ничьей решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).

Источник: https://sport24.ru/mma/news-595325-boyets-ufc-borshchev-obyasnil-slova-chto-deretsya-ne-za-rossiyu-za-rf-srazhayutsya-v-zone-svo-a-ya-greyu-zhopu-v-ssha
Вячеслав Борщев
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Асланбек Бадаев: «Джонс может победить Аспиналла, его опыт бы решил»