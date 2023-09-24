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Сегодня, 13:20

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев

Юбилейный турнир UFC 300 пройдет весной 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото AFP
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Юбилейный турнир UFC 300 планируется провести в марте-апреле 2024 года. Место пока не известно, но уже есть информация об ожидаемых поединках.

Макгрегор — Чендлер

Одним из главных событий юбилейного номерного турнира станет возвращение в октагон Конора Макгрегора. Ожидается, что ирландец выйдет против Майкла Чендлера. В ближайшее время бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе пройдет тесты USADA.

Махачев — Волкановски

Фанаты ММА ожидают бой-реванш россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. В феврале 2023-го бойцы встречались на турнире UFC 284. В 5-раундовом бою дагестанец победил единогласным решением судей.

Джонс — Фьюри

Джон Джонс не смог принять участие в предыдущем юбилейном турнире UFC 200 из-за допингового скандала, однако на UFC 300 он планирует выйти против Тайсона Фьюри. «Цыганский король» заявил, что уже получил контракт от лиги на этот бой. Правда, пока непонятно по правилам бокса или ММА пройдет поединок.

Ранее на турнире UFC 300 планировался бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском. Но миллиардеры не смогли договориться между собой.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Волкановски
Джон Джонс
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Тайсон Фьюри
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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