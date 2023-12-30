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Сегодня, 17:27

Боец Наимов сообщил, что Сидаков хочет в UFC

Олимпийский чемпион Сидаков хочет перейти в UFC
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Заурбек Сидаков.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе, 3-кратный чемпион мира Заурбек Сидаков хочет выступать в UFC, сообщил «СЭ» боец UFC Мухаммад Наимов, который сейчас проходит сбор в Северной Осетии.

«Он [Сидаков] сильно заинтересован в этом [в переходе в ММА], — сказал Наимов. — Он хочет в UFC. Каждый день мне говорит [о UFC]. Я стараюсь от себя его мотивировать, сказать полезные вещи — что нужно делать и с кем надо работать. Менеджера имею в виду. Думаю, он потихоньку перейдет».

После победного для себя чемпионата мира-2023 Сидаков рассказал «СЭ», что у него есть планы попробовать себяы в ММА. По словам борца, он собирается сделать это не раньше Олимпиады-2024 в Париже.

Заурбек Сидаков
Мухамаджон Наимов
UFC
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