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Сегодня, 18:35

Бывший чемпион UFC Петр Ян рассказал о своем самочувствии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал о том, что поменял в тренировках и своем самочувствии.

— Тренировок пока нет у меня, но я по чуть-чуть я во втягивающем процессе я. Подготавливаю свое тело к будущим тренировкам. А менять все буду немножко позже.

— А самочувствие как?

— Отличное.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.

В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Петр Ян
ММА
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