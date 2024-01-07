Чендлер объяснил, почему он фаворит в бою с Конором

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) уверен, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не сможет драться в среднем весе так же хорошо, как он дрался в полулегком и легком весах.

«Я думаю, что от природы я крупнее его, — сказал Чендлер TMZ Sports. — Если вы помните, Конор — прирожденный полулегковес, который начал делать себе имя, побеждая бойцов легчайшего веса. Я же 15 лет весил как средневес и дрался с этим весом в легком дивизионе. Конор набрал вес, стал больше. Мы еще не видели, как он будет справляться с этой дополнительной мышечной массой. Я не думаю, что он сможет двигаться как раньше. Он не сможет иметь такую же скорость реакции, работать ногами или быть таким же легким на ногах в рамках среднего веса. Думаю, это пойдет мне на пользу, так что, когда UFC захотят сделать этот бой, я буду готов».

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.