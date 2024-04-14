Чемпионка дивизиона из Китая Вейли Жанг и ее соотечественница Янь Сяонань проведут поединок в соглавном бою турнира UFC 300 за титул в женском минимальном весе в ночь на воскресенье, 14 апреля. Бой пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США). Ориентировочное начало поединка — 06:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» началась в 05.00 мск.

34-летняя Жанг в ММА одержала 24 победы и потерпела три поражения. На счету 34-летней Сяонань в смешанных единоборствах — 15 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.