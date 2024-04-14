Американцы Джастин Гейджи (также пишется Гэтжи) и Макс Холлоуэй проведут поединок в главном карде турнира UFC 300 в ночь на воскресенье, 14 апреля, на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США).

Спортсмены будут сражаться за пояс BMF. На счету Гейджи 25 побед в ММА при 4 поражениях. В активе Холлоуэя 25 побед и 7 поражений.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» началась в 05.00 мск. Ориентировочное время начала боя Гейджи — Холлоуэй — в 06.00 мск.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.