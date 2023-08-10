Дана Уайт провел переговоры с министром культуры Италии о проведении боя Маска и Цукерберга в Колизее

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что надеется организовать бой Илона Маска и Марка Цукерберга в знаменитом Колизее в Риме.

«Это правда, они [Маск и Цукерберг] хотят драться, — сказал Уайт в подкасте Hotboxin. — И у меня действительно была встреча с представителями министра культуры Италии о том, чтобы провести этот бой в Колизее. Если бы мы организовали этот бой, я бы подготовил мощнейший андеркард с массой отличных боев.

Подумайте о том, насколько грандиозен этот бой. Два самых серьезных, самых могущественных парня в мире будут драться на самой грандиозной сцене. Все заплатят за этот бой. Кто не хочет увидеть этот бой? Все будут его смотреть. Такой бой будет смотреть даже твоя бабушка. Чтобы переплюнуть этот бой по масштабу, Трампу придется подраться с Путиным".

Ранее Цукерберг и Маск заявили, что готовы подраться друг с другом в октагоне.