Дудакова извинилась за снятие с поединка UFC Fight Night 240

Российский боец UFC Виктория Дудакова прокомментировала свое снятие с поединка на турнире UFC Fight Night 240 против бразильянки Мелиссы Гатто.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед своей соперницей и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, после утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» — написала Дудакова в соцсетях.

31 марта тренер Дудаковой Гасанали Гасаналиев заявил «СЭ», что спортсменка снялась с боя из-за проблем с желудком. По его словам, она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, и с ночи ей стало плохо.

Дудакова должна была встретиться с Гатто в предварительном карде турнира UFC Fight Night 240, который проходил в ночь на 31 марта в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США).

25-летняя россиянка выиграла все 8 поединков в ММА. Она является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.