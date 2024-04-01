Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:03

Дудакова извинилась за снятие с поединка UFC Fight Night 240

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец UFC Виктория Дудакова прокомментировала свое снятие с поединка на турнире UFC Fight Night 240 против бразильянки Мелиссы Гатто.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед своей соперницей и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, после утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» — написала Дудакова в соцсетях.

31 марта тренер Дудаковой Гасанали Гасаналиев заявил «СЭ», что спортсменка снялась с боя из-за проблем с желудком. По его словам, она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, и с ночи ей стало плохо.

Виктория Дудакова. «Царукян? Черный пиар — это тоже пиар». Интервью бойца UFC Виктории Дудаковой

Дудакова должна была встретиться с Гатто в предварительном карде турнира UFC Fight Night 240, который проходил в ночь на 31 марта в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США).

25-летняя россиянка выиграла все 8 поединков в ММА. Она является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Виктория Дудакова
UFC
4
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холлоуэй о бое с Гэтжи: «Вы будете удивлены»

Эдди Альварес: «Глейсон Тибау повалил Хабиба 3-4 раза и фактически выиграл бой»