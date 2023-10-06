Двукратный чемпион НБА Дюрант назвал Нурмагомедова любимым спортсменом в соцсетях

Американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант ответил на вопрос подписчика, за каким любимым спортсменом следит в соцсетях.

«Хабиб Нурмагомедов», — отметил американец в TikTok-аккаунте NBA on TNT.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Всего россиянин провел 29 боев в ММА и одержал в них 29 побед.

35-летний Дюрант является двукратным чемпионом НБА (2017, 2018). Также он четыре раза признавался самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА. В составе сборной США баскетболист стал чемпионом мира в 2010 году и трехкратным чемпионом Олимпийских игр (2012, 2016, 2020).