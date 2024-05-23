Чарльз Оливейра готов подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) подчеркнул, что открыт для реванша с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

«Бой с Холлоуэем? Почему бы и нет? Речь идет о наследии. У Макса есть пояс BMF, мы уже дрались раньше, и все знают, что тогда я был травмирован. Почему бы не встретиться сейчас? Речь идет о наследии, об истории, потому что завоевать пояс BMF — это огромное достижение для моей карьеры», — приводит слова Оливейры MMA Mania.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.