Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:15

Энтони Смит — Витор Петрино: дата и время начала боя UFC 301

Энтони Смит проведет поединок с Витором Петрино на UFC 301 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Смит.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Американский боец Энтони Смит проведет поединок с бразильцем Витором Петрино на турнире по смешанным единоборствам UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Турнир стартует с прелимов в 01.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

Рекорд 35-летнего американца в ММА составляет 37-19. 26-летний бразилец имеет рекорд в смешанных единоборствах — 11-0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. За основным кардом можно следить на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Витор Петрино
Энтони Смит
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Личка не вернул долг, Смолов не наиграл на контракт, а красно-белые могут оставить Слишковича. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Илия Топурия: «Я буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя»