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30 марта, 08:12

Гаджиев считает, что Петр Ян может снова побороться за титул

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил шансы российского бойца Петра Яна снова побороться за титул чемпиона UFC.

«Думаю, говорить о возвращении Петра в чемпионскую гонку рановато. Закрепить успех можно было бы еще одной победой, и тогда Ян как бывший чемпион мог бы говорить о полноценном возвращении. Но, действительно, травма повлияет на период, когда Ян снова сможет драться. А время здесь бесценно, потому что мы говорим об уже не очень молодом спортсмене. Если Петя вернется и выиграет громкий бой, тогда он сможет просить титул», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Последний бой 31-летний Ян провел 9 марта с китайцем Сонгом Ядонгом. Тогда он единогласным решением судей победил своего оппонента. Для россиянина этот поединок стал первым после года паузы.

Источник: «Газета.Ru»
Камил Гаджиев
Петр Ян
UFC
ММА
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